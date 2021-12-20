Не могла с ней общаться: Каминская назвала Смеюху "тупой" и "без мозгов"

В " Світському житті " артистка поделилась, что у них были плохие отношения с самого начала существования группы, однако она не собиралась выносить это на всеобщее обозрение.

Певицы практически не общались вне работы. Из-за конфликтов Слава раз шесть пыталась уйти из коллектива. При этом Каминская признает, что действительно могла ударить коллегу, но и та поднимала на нее руку.

Слава считает, что все это уже в прошлом и не стоит его выносить на публику.

"В каждом женском коллективе есть какие-то траблы, но никто не ходит и не выносит это: "Меня били!". Но она тоже меня била, когда я была беременная, и что? Я не хожу по всем недоСМИ, недоблогерам, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью, фу. Мы работали 15 лет. Ну зачем?" - заявила исполнительница.

По словам Каминской, Смеюха пыталась ударить ее, беременную, в живот. А однажды проклинала ее детей за то, что легла на ее подушку. Кроме того, экс-коллега тоже над ней издевалась - например, во время совместных интервью.

"Мы на съемках, я даю интервью. Когда меня снимают, она специально просит включить музыку, чтобы меня не было слышно. Она провоцирует, а я как дура на эти провокации ведусь", – отметила Слава.

У солисток "Неангелов" были напряженные отношения все 15 лет существования группы (фото: instagram.com/neangely.official)

Певица добавила, что терпеть все это ее заставляли гонорары, которые они получали за концерты, чтобы содержать детей и помогать маме. Впрочем, звезда все же 5 или 6 раз пыталась уйти из группы.

"Потому что я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и абъюзер, может и занималась буллингом, но работать с тупой столько лет невозможно", – заявила Каминская.

Артистка утверждает, что их ссора якобы не является пиаром, а идти на примирение с Викой она не собирается.

"Не хочу. Разговаривать можно с человеком, который тебя понимает и у которого мозги есть. Пусть меня проклянут все ее фанаты, но так оно есть. Ну посмотри на эти концерты. Там же буквы к словам составила, а слова в предложение… Испанский стыд. То, что она говорила – аааа!" – сказала Слава.