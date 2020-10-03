Не могла попрощаться с лишним весом: Димопулос сделала честные признания о Танцах со звездами 2020

Экс-"виагрянка" рассказала, какие перемены с ней произошли за время участия в проекте

Санта Димопулос одна из самых харизматичных, ярких, техничных участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Не удивительно, что она стала явной фавориткой и претенденткой на победу в шоу, которую боятся звездные соперники. Артистка и блогер также может похвастаться огромной поддержкой поклонников – с ними она делится личным, часто ведет интерактив и отвечает на вопросы, а также описывает свои впечатления и пережвания.

В этот раз жгучая красавица опубликовала в Instagram серию фото в образе принцессы Жасмин, который примеряла в пятом эфире "Танцев со звездами 2020", и подвела итоги шести недель участия в самом танцевально проекте страны. За это время она много танцевала, переживала, тренировалась и упорно работала над собой, что повлекло ряд перемен как снаружи, так и внутри.

Звезда перечислила положительные сдвиги, которые можно увидеть невооруженным глазом. Так, артистка похудела.

Санта Димопулос извлекает из участия в "Танцах со звездами 2020" только пользу (фото: instagram.com/santadimopulos)

"После родов я почти год не могла попрощаться с лишним весом и, наконец, мне пришлось это сделать в супер ускоренном режиме", - похвасталась Санта. Также с ней произошел ряд других положительных перемен.

"Снова учусь танцевать и кайфую от этого! В детстве я занималась танцами, но прекратила это делать после смерти отца. Около 20-ти лет я не выходила на паркет и сейчас наслаждаюсь давно забытыми эмоциями. Счастлива! Учусь держать осанку, лицо и свои эмоции. Когда ты каждый день проводишь по 8-9 часов на тренировках и репетициях, а потом показываешь результат в прямом эфире – очень важно владеть собой и своими переживаниями. Нельзя выглядеть уставшей, выдохшейся, нужно выдавать максимум! Это крутой вызов и я его принимаю!" - уверенно заявила экс-"ВИА Гра".



⠀Санта, несмотря на трудности, получает удовольствие от тренировок и выступлений (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Танцы со звездами 2020" оказали положительное влияние и на внутреннее состояние Санты. Она призналась, что научилась ценить каждую минуту с семьей̆, ведь времени на общение с родными осталось крайне мало, поэтому оно приобрело особую ценность.

"Снова поверила в себя. Да, мне бывает непросто, даже сложно и тяжело, но я знаю, зачем я это делаю: это вызов самой себе, это новый этап который я хочу пройти - и я не собираюсь останавливаться. Я смогу. Если раньше я в этом сомневалась, то теперь – нет.

Обнаружила в себе внутренние ресурсы и учусь с ними обращаться правильно. Экстремальные ситуации всегда мобилизуют нас, и оказалось, что наблюдать за собой в таких ситуациях очень интересно!" - отметила артистка.

Санта перечислила плюсы участия в самом танцевальном шоу страны (фото: instagram.com/santadimopulos)

Также она научилась придерживается жесткой дисциплины и графика и даже начала получать удовольствие, ведь после этого у Санты "появляется ощущение плодотворно проведенного дня".

Напомним, что ранее Санта Димопулос призналась, ревнует ее ли ее муж к партнеру по "Танцам со звездами 2020" Максу Леонову.