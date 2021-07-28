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Уже не могу дождаться: 40-летняя Пэрис Хилтон вскоре впервые станет мамой

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США, Среда 28 июля 2021 18:22
Уже не могу дождаться: 40-летняя Пэрис Хилтон вскоре впервые станет мамой Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: RBC.UA

Вчера, 27-го июля, мир облетела новость о беременности светской львицы, актрисы, модели и певицы Пэрис Хилтон. По сообщениям западных СМИ, 40-летняя звезда ждет ребенка от своего жениха-ровесника Картера Реума. Новость известным порталам сообщили приближенные к паре источники.

Но сама Хилтон поспешила опровергнуть эту информацию.

Пэрис Хилтон давно признавалась, что мечтает стать мамой. Причем звезда подошла к вопросу весьма серьезно: она заморозила яйцеклетки, а после приступила к процедуре ЭКО. Интересно, что такой метод привлек светскую львицу в том числе тем, что она может "выбрать себе близнецов" при желании.

Со своим женихом, американским писателем, предпринимателем и венчурным капиталистом Картером Реумом, Хилтон была знакома около 10 лет. Но только в 2019-м пара начала встречаться. Уже через год мужчина сделал Пэрис предложение, на которое она ответила согласием. Звезда призналась, что до этих все ее отношения были токсичными, и она буквально не знала, что такое любовь. А с Картером она чувствует себя в полной безопасности и готова переходить на новый уровень.

Уже не могу дождаться: 40-летняя Пэрис Хилтон вскоре впервые станет мамой

Пэрис Хилтон подошла к материнству серьезно (фото: instagram.com/parishilton)

"Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и, наконец, просто жить настоящей жизнью. Потому что я действительно верю, что семья и дети - это смысл жизни. И мне еще не довелось испытать это, потому что я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла такого человека", - делится Пэрис.

После того как на Пэрис обрушился шквал звонком и вопросов о беременности, она поспешила сделать официальное заявление. Накануне звезда выпустила подкаст This Is Paris, где сообщила, что "пока не беременна". Более того - детей она планирует заводить в следующем году.

"Я жду до свадьбы. Сейчас шьют мое свадебное платье, и я хочу, чтобы оно выглядело великолепно и отлично на мне сидело... Я не могу дождаться того, чтобы завести детей в следующем году. Но, как я уже сказала, сейчас я лишь готовлюсь к свадьбе".

Ранее мы писали о дружбе между Пэрис Хилтон и украинской моделью Аллой Костромичевой.

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