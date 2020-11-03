Я могу исповедоваться: Чапкис сделал неожиданное признание

Украинский хореограф откровенно рассказал о своих отношениях с детьми

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис, судья проекта "Танцы со звездами", внезапно разоткровенничался о своей жизни. Он признался, что был плохим отцом и в отношениях с детьми у него было не все гладко.

У Чапкиса двое детей. Старшая дочь Лилия живет сейчас в Италии, она балетмейстер. А сын Грег – в США, у него своя школа хип-хопа. Хореограф рассказал в программе "Жизнь известных людей", что был плохим отцом и очень мало уделял времени детям.

"Я был очень плохим отцом. Я могу исповедоваться. Когда я проработал 27 лет с первой женой в ансамбле Вирского, мы объездили весь мир, и я все время был на гастролях. Лилию вырастила бабушка. И когда я ей сейчас делаю замечание, что Лиля, ты не так поступила, она: "А ты меня воспитывал? Я видела тебя?". И Грег вырос один, без меня. Без мамы", - сообщил Григорий Чапкис.

Он добавил, что ранее переживал по этому поводу, но сейчас, когда дети уже выросли, у него болеть перестало.

"Вот такое я г*вно. Вот такой я. Я не играю. Я не выступаю. Вот такой я есть в жизни", - заявил хореограф.

Когда в его жизни появилась Мила, которая младше своего избранника на 52 года, дети отнеслись к этому скептически и не поддержали новые отношения отца.

"А дети мои…замерли. Другие дети были бы довольны. Они все на нее: "Во, пришла стерва какая-то". Понимаешь? Хочет его добро. Давай доверенности, переписывай", - рассказал Чапкис.

Он добавил, что родные долгие годы не интересовались его здоровьем, не звонили и не писали ему. Они практически не общались.

"Семь лет никто – ни дети, ни внуки, никто не спросил: "А ты выпил таблетку? А ты поел сегодня?" А я голодал. Пять раз был в реанимации – вышел. А кто меня вытащил оттуда. Никому я не нужен", - сокрушался Чапкис.

Напомним, ранее мы писали о том, что Чапкис назвал новое лучшее танго на "Танцах со звездами".

А также рассказывали о том, что Григорий Чапкис женился в четвертый раз и его избранница младше на 52 года.