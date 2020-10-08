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Могу обосновать каждую: Влад Яма пояснил, почему ставит низкие оценки на "Танцах со звездами"

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 10:34
Могу обосновать каждую: Влад Яма пояснил, почему ставит низкие оценки на "Танцах со звездами" Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Звездный судья отметил, что получает много негодования из-за своих баллов участникам

Популярный украинский танцор и хореограф Влад Яма уже четвертый год подряд является одним из звездных судей проекта "Танцы со звездами". До этого у него уже был подобный опыт, ведь он выступал в роли жюри и в других шоу талантов. При этом многие считают Влада самым строгим судьей, ведь он часто ставит довольно низкие баллы.

После 6-го эфира "Танцев со звездами 2020" Яма решил прокомментировать свое судейство и пояснил на странице в Instagram, почему ставит именно такие баллы.

По словам хореографа, он частенько еще раз вспоминает в голове выступление пары, чтобы убедиться, что оценка была поставлена заслуженно - и убеждается, что он изначально был прав.

"Про судейство. С улыбкой на лице. Вот уже четвёртый сезон я оцениваю участников «Танцев со Звёздами» (до этого были «Танцуют Все!», «Таланты» и ещё много всего). И регулярно получаю порцию негодования и несогласия с оценками. Не буду скрывать, иногда и сам мысленно вспоминаю танец той или иной пары и проверяю себя (правильную ли оценку поставил). И получается что я прав. И могу обосновать каждую оценку. Согласен, немного похоже на разговор с самим собой, но просто напомню, что отношусь к своей работе максимально ответственно. Поэтому ВСЕГДА тщательно всё взвешиваю, сравниваю пары между собой ПЕРЕД тем, как поднять заветную цифру", - отметил Влад.

Могу обосновать каждую: Влад Яма пояснил, почему ставит низкие оценки на &quot;Танцах со звездами&quot;

Влад Яма прокомментировал свое судейство на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/vladyama_official)

Он также напомнил, что танцы - вещь субъективная, и порой любовь к каким-то определенным участникам несколько затмевает здравый смысл.

"Безусловно, среди вас есть танцоры и хореографы, люди со специальным образованием, и часто мне самому интересно что вы думаете о наших участниках, но... не забывайте, что танец (и особенно его оценка) - вещь субъективная. Например, сотни людей абсолютно серьёзно писали мне что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников. Так что планирую и дальше быть беспристрастным. Но аргументированную критику готов услышать. Жму руку. Бай", - подытожил строгий судья.

Большинство пользователей сети тут же отметили, что считают Влада очень объективным судьей и призвали его не меняться, хотя нашлось и немного недовольных.

  • Ви самий чесний і справедливий суддя, підтримую
  • На мою думку ви найобєктивніший суддя
  • Даже моя мама, которая обычно со всеми не согласна, считает, что Вы судите объективно
  • А вот мне кажется, что оценки Влада Ямы самые реальные и объективные, всегда мысленно почти согласна. Ну бывает, что я бы может поставила на балл выше, но не более того. К примеру, Санта заслуживала несколько раз 10-ку, хоть я за нее и не болею
  • Влад, ви найкрутіший і найсправедливіший суддя з усіх! Кожен ваш коментар на танцях завжди аргументований і дуже влучний. Дякую вам!
  • На самом деле, раньше я считала Кухар самой строгой, но в последнее время именно вы - самый злой из жюри. Конечно, хотелось бы, чтобы вы ставили хоть чуток выше баллы, но всё равно рада, что вы снова в "Танцах". Без этого уже не представляю шоу
  • А от Олі Фреймут завищують оцінки! Це через те, що вона подружка Каті Кухар? Позор!

Напомним, ранее Влад Яма с женой Лилианой разоткровенничались о романтике для двоих.

К слову, Влад Яма заговорил о пополнении в семье и рождении малыша.

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