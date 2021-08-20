Не могу себе отказать: подопечная Monаtik Нино Басилая честно призналась в своих слабостях

На съемочной площадке артистка рассказала, чем ее заинтересовал проект настолько, что она могла бы быть в рядах участников, и поделилась своими планами на ближайшее время.

Долго ли думали, перед тем как согласиться стать судьей шоу "Співають всі!"?

Вообще не думала! Потому что мне было безумно интересно стать частью этого проекта! Честно скажу, в первый съемочный день проснулась с таким приятным волнением - наконец-то этот день настал! Это очень интересно и необычно для меня, потому что я много раз участвовала в различных вокальных проектах и не всегда проходила с первого раза туда. Сложно будет не нажимать на кнопку, ведь я понимаю, что чувствуют участники, выходя на сцену. Надеюсь, я со всем справлюсь и не буду ни о чем жалеть.

Этот проект уникален тем, что в зале одновременно находятся 100 членов жюри, а вы бы согласились спеть перед таким количеством звездных экспертов?

Я тоже задавалась этим вопросом. Но, в принципе, я люблю подобные эксперименты. Даже представить трудно, какой стресс получают участники, ведь им нужно одной волной зацепить "сотню"! Это сложно, но интересно, поэтому я бы хотела такое пережить!

А что может покорить вас? За каких участников 100% проголосуете?

Первым делом хочу видеть горящие глаза и невероятную энергетику. Когда участник особенный, ты почувствуешь это сразу, не важно, на каком ряду ты сидишь и как хорошо его видишь. На это влияют разные факторы: вокал, стиль, энергетика, харизма, красота.

Nino Basilaya на съемках шоу (фото: пресс-служба)

Чем вы занимались на карантине? И как это время повлияло на вас и ваше творчество?

На карантине мне постоянно казалось, что я бездельничаю. Все чем-то занимались в Instagram, работали, показывали что-то. А сейчас, когда карантин послабили, я начала анализировать все это время и пришла к выводу, что я многое успела сделать: занималась спортом, старалась правильно питаться, смотрела разные фильмы и развивалась. Смогла уделить время себе и близким, и могу сказать, что за это время мы очень сблизились. Поэтому я даже благодарна карантину! Да, не хочется, чтобы это повторялось. Но круто понимать, что за это время ты вырос и получил какой-то опыт.

А какой спорт выбираете для себя для поддержания формы? Как выкручивались во время карантина?

Были танцы в ЗУМе, но мне совсем это не понравилось. Я начала бегать - на неделю меня хватило, а потом я поняла, что это не мое. Затем я скачала приложение с разными занятиями, и мне это подошло. Купила резинки, валики, ролики и вошла во вкус, даже вовлекла во все это сестру и маму, и вот так втроем и с нашей маленькой собачкой занимались спортом. А еще я всегда мечтала попробовать йогу, и вот на карантине мне это удалось - поняла, что это не мое, зато медитация мне понравилась!

Медитация - это круто! А не возникло желания углубиться в это, полететь в Индию для духовного обогащения?

Нет, такого не произошло. Но мне почему-то сильно захотелось в Италию! Сейчас потихоньку все открывается, надеюсь, в этом году я смогу посетить эту прекрасную страну. Потому что на карантине я очень засмотрелась на нее - там нереально красиво и вкусно! И конечно, хочу посетить Грузию, так как давно там не была. Ну и вообще, больше путешествовать, знакомиться с интересными людьми!

Нино не отказывает себе ни в чем (фото: пресс-служба)

Лето - период затишья для артистов. Чем вы наполняете себя в это время?

Я бы не сказала, что лето - период затишья. Наоборот - открываются новые дыхания, и хочется делать все! Я буду делать все, что придет мне в голову, осуществлять любые идеи! Сейчас время творить, ведь никто не знает, что будет осенью, вдруг нас поглотит депрессия.

Вы очень позитивная девушка! А какой ваш самый ошеломляющий поступок? Наверняка, вам есть, что вспомнить!

Мне кажется, все самое яркое впереди! К примеру, я безумно хочу прыгнуть с парашютом, но в то же время боюсь высоты! Это мой страх, который я хочу побороть. А так… я в четыре года украла шоколадку в магазине, но не знала, что она платная, а потом кто-то заметил и напугали, что меня заберет полиция. Но все закончилось хорошо - мы за нее заплатили. А вообще, я не такой человек, который может похвастаться ошеломляющими поступками.

У девушки далекоидущие планы (фото: пресс-служба)

Тогда перейдем к рутинным делам. С чего начинаете свой день?

Я бы очень хотела сказать, что с масочек, патчей и стакана воды, но нет - я беру в руки телефон. Читаю соцсети, смотрю новости и только потом вкусно завтракаю, если успеваю, потому что люблю поваляться в кровати. Стакан воды с медом и с лимоном, а также холодный душ и патчи. Но первым делом телефон!

А не пытались избавиться от такой привычки? Вообще, что делаете с теми вещами, которые не очень хорошо влияют на вашу жизнь?

Ничего! Также и со сладким - я очень люблю сладкое, и не могу себе запретить есть его. Я искренне не понимаю, почему нужно ограничивать себя в том, что хочется? Но если, к примеру, нужно не заходить в Instagram час - могу с собой договориться, но это когда сильно надо. А в других случаях не ограничиваю себя - придет время, и мне это надоест, вот тогда и откажусь.

Вы мечтаете полететь в Италию, подобные путешествия вас способны вдохновить? И вообще - какие у вас планы на ближайшее время? Чем порадуете поклонников?

Хочется побыстрее выпустить песню, которую мы давно готовим. И скорее всего, клип. Но я не исключаю того, что если я полечу в Италию и ко мне придет вдохновение - запою на итальянском! Я люблю учить языки. Все возможно, и спасибо, вы мне подкинули классную идею!

Что вас мотивирует и вдохновляет?

Родные и их слова поддержки. Также Instagram и истории людей, фильмы, сериалы… Сейчас, мне кажется, вдохновения очень много. Для меня же главными источниками являются музыка и родные!