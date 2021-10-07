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Не могу сказать, что мы гармоничная пара: актер Андрей Фединчик честно рассказал об отношениях с женой

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Четверг 07 октября 2021 16:09
Не могу сказать, что мы гармоничная пара: актер Андрей Фединчик честно рассказал об отношениях с женой Андрей Фединчик (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: RBC.UA

Украинский актер Андрей Фединчик честно рассказал о своей семье с Натальей Денисенко. По словам актера, назвать их с супругой гармоничной парой нельзя.

В этом актер признался за кулисами шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

Не могу сказать, что мы гармоничная пара: актер Андрей Фединчик честно рассказал об отношениях с женой Андрей Фединчик и Наталья Денисенко (фото: пресс-служба)

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемочной площадке. По сюжету, они играли влюбленных, и в жизни между ними тоже вспыхнула искра. Сейчас пара воспитывает четырехлетнего сына и почти везде старается появляться вместе.

За кулисами Андрей рассказал, какие у них на самом деле отношения с актрисой.

- Не могу сказать, что мы гармоничная пара. Оба очень взрывные, ссоримся громко, - рассказывает Андрей. - Но главное в отношениях - умение идти на уступки, договариваться, слышать друг друга.

Не могу сказать, что мы гармоничная пара: актер Андрей Фединчик честно рассказал об отношениях с женойГотовы оставить ребенка ради отдыха? (фото: пресс-служба)

Также пара не забывает работать над отношениями.

- Когда появляются дети, родители много внимания уделяют им, забывая об отношениях. Мы с Наталкой в этом плане другие, - признается актер. - Можем оставить сына на бабушку и вдвоем улететь на море, чтобы просто побыть вместе. Живем как муж и жена, а не как папа и мама. Даже подписчики пишут: "Ну как так можно - оставить ребенка?". Можно и нужно! Потому что он вырастет и уедет, а вы останетесь вдвоем.

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