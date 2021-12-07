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Не могу удовлетворять желания миллионов: Огневич отбилась от хейта после громкого финала "Холостяки 2"

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 16:35
Не могу удовлетворять желания миллионов: Огневич отбилась от хейта после громкого финала "Холостяки 2" Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Styler

Злата Огневич после громкого и обсуждаемого финала "Холостячки 2" регулярно получает потоки гневных сообщений от поклонников проекта. Многие пользователи сети остались недовольны ее выбором спутника, которым стал 32-летний предприниматель Андрей Задворный. Мужчине также здорово достается – ему пришлось закрыть страницу в соцсети, чтобы избежать хейта в свой адрес.

Злата же решила в очередной раз поднять в личном Instagram-аккаунте тему критики на просторах Интернета и поставила на место недовольных.

"Глобально о хейтерах не буду говорить. Но глобально скажу, что у многих очень развито качество обесценивания всех и вся. Даже себя", - обратилассь Злата к недовольныым.

Не могу удовлетворять желания миллионов: Огневич отбилась от хейта после громкого финала &quot;Холостяки 2&quot;

Скриншот (instagram.com.zlata ognevich)

"Я не могу и не хочу удовлетворять желания миллионов людей. Я сделала свой выбор, правильный он или нет - покажет время. Я окрылась максимально вам. Я была собой и слушала сердце. Наверное, поэтому такая бурная реакция на мой выбор", - прокомментировала она волну негодования в сети.

Не могу удовлетворять желания миллионов: Огневич отбилась от хейта после громкого финала &quot;Холостяки 2&quot;

Скриншот (instagram.com.zlata ognevich)

Огневич отметила, что на пост-шоу покажут то, что случилось с парой после выключения камер.

В новом посте Злата научила поклонников правильно загадывать желания, тем более время сейчас самое подходящее – канун череды новогодних праздников. Она рассказла, как правильно составлять список желаний.

"Возьмите записную книжку: красивую и вдохновляющую. Напишите все, о чем мечтаете или в детстве мечтали. Пусть это будут сумасшедшие идеи. Или, что-то скромное, уютное, от чего улыбка появляется. Словом, мечта должна вызывать эмоции. При этом- будьте максимально честными перед собой", - призвала артистка.

Не могу удовлетворять желания миллионов: Огневич отбилась от хейта после громкого финала &quot;Холостяки 2&quot;
Злата Огневич рассказала, как правильо загадывать желания (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Теперь можно смело работать над воплощением. На пути к воплощению, желание может измениться в силу разных причин. Возможно, Вы начнете лучше себя понимать и свои желания. Главное здесь - действовать!" – резонно отметила певица.

К слову, Злата проговорилась, что в канун Нового 2021 года загадала заветное желание – встретить того самого мужчину и стать счастливой в личной жизни.

Аристка заявляет, что готова делать для любимого полезные и вкусные завтраки, а также окружить его любовью.

Вот тратить время и силы на быт она не хочет – лучше проведет его со второй половинкой и скоротает с толком и интересно.

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