Мокрая и загорелая: Илона Гвоздева показала фигуру в купальнике после вторых родов

Хореограф и победительница шестого сезона шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева вместе с семьей отдыхает в Турции. Она с удовольствием загорает и купается, не забывая баловать поклонников жаркими кадрами. Так, танцовщица устроила соблазнительную фотосессию в купальнике и показала, как выглядит ее фигура после рождения второго ребенка.

Эффектными фото Илона поделилась на своей странице в Instagram.

Танцовщица позировала в коричневом бикини среди морских волн, томно резвясь в воде. Мокрые волосы и тело придают кадрам особой чувственности и сексуальности, а фигура звезды выглядит уже довольно подтянутой. Всего 7 месяцев назад она стала мамой во второй раз - Гвоздева родила сына Доминика.

"Становясь старше, я не хочу казаться моложе, я хочу быть счастливее..." - подписала снимки Илона.

В комментариях она рассказала, что уехала на отдых с мужем и дочкой Валерией, а маленький сын остался с бабушкой.

Илона Гвоздева похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Подписчики оценили мудрость и красоту Гвоздевой и засыпали ее комплиментами в комментариях.