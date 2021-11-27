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В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

Новина українською →
ОАЭ, Суббота 27 ноября 2021 13:38
В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксения Мишина между съемками в кино и ТВ-проектами решила восстановить силы и отдохнуть, чтобы быть готовой к новым карьерным взлетам. Актриса недавно вернулась из Карпат, где у нее произошла полная перезагрузка, теперь же она отправилась в ОАЭ, где круглый год царит лето.

Актриса поделилась в Instagam горячими фотосессиями у бассейна отеля.

На жарких кадрах Ксения запечатлена в оливковом бикини. Она демонстрирует идеальные стройные формы с разных ракурсов и позволяет поклонникам в деталях рассмотреть ее загар и волнительные изгибы, стальной пресс и округлые бедра.

И если утром Ксения совершет заплывы и наслаждается солнечныи ваннами, то вечером она превращается в дерзкую красотку, готовую покорять сердца.

В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

Ксения Мишина показала волнительные изгибы (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Так, она предстала на фото в эффектном платье оригинального кроя, которое позволило подчеркнуть линию декольте, открыть лоский животик, а ультракороткая длина наряда и разрез придали особую пикатность и соблазнительность образу.

На ногах у Ксении – черные туфли намассивной подошве с изящным ремешком с камнями.

"Творим на закате", - подписала эффектный фотосет Мишина.

В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

Ксения показала, как отдыхает в Абу-Даби (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Подписчики звезды не смогли сдержать свое восхищение. Они убеждены – экс-возлюбленный актрисы Александр Эллерт не сможет перед ней устоять.

  • Ксюшка супер, самоя лучшая, прекрасная, удивительная, чудесная, восхитительная. Просто класс
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  • Словами не передать насколько красива
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К слову, Ксения Мишина заявила, что порвала с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Мужчина пытался вновь вернуть расположение любимой, но, в итоге, парочка отписалась друг от друга в соцсетях.

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