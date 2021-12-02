Молодая жена Павлика умилила семейным фото и намекнула на второго ребенка
Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась праздничным семейным снимком и рассказала о первых достижениях своего сына Миши.
На своей странице в Instagram блогер поделилась фото с 55-летним мужем и 5,5-месячным сыном.
На снимке родители сидят на диване, придерживая сыночка, и счастливо улыбаются на камеру. Репяхова надела черное платье с открытыми плечами, а Павлик - темные джинсы и черную рубашку с принтом. Маленький Миша же наряжен в белую рубашку с бабочкой и штанишки с подтяжками.
За их спинами можно увидеть праздничные новогодние украшения и венки на стенах. Гордая мама поделилась достижениями сыночка.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик растрогали семейным кадром с сыночком (instagram.com/repyahovakate)
"Мишеньке 5,5 месяцев. На последнем визите педиатра (5 дней назад) Мишенька весил - 8,530 кг. А рост 71 см. Миша уже попробовал яблочко и банан. Ждём наши первые полгодика и Новый год", - написала Катя.
Подписчики засыпали ее умиленными комментариями.
- Катя, у вас супер сім'я. Мішенька просто модель
- Такие красивые
- Міша вилитий татко
- Очень красивая семья! Мишенька-просто солнышко! И удивительно, как с Вами, Катя, помолодел Виктор Франкович! Видно, что счастлив
- Очаровательная семья
- Какая красивая фотография... Вы выглядите великолепно
- Какие вы молодцы. Прекрасная пара
- Такие сладкие. Счастья
- Гарна пара, чудова родина. Щастя вам!
- Гарна сім'я, будьте щасливі
- Дуже гарні, не хотіли б ще діток?
- Ничего себе Миша кабасик такой
Позже в Instagram-stories Репяхова решила ответить на вопросы поклонников. Одним из них был вопрос о пополнении в семье. На что 27-летняя девушка призналась, что "очень хочет девочку и она обязательно будет".
Екатерина Репяхова заговорила о пополнении в семье (instagram.com/repyahovakate)
Напомним, ранее в скандал между бывшей и нынешней супругами вмешался Виктор Павлик. Он встал на защиту Екатерины и обратился к Ларисе с просьбой оставить его нынешнюю семью в покое.
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