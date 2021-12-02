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Молодая жена Павлика умилила семейным фото и намекнула на второго ребенка

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 16:32
Молодая жена Павлика умилила семейным фото и намекнула на второго ребенка Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась праздничным семейным снимком и рассказала о первых достижениях своего сына Миши.

На своей странице в Instagram блогер поделилась фото с 55-летним мужем и 5,5-месячным сыном.

На снимке родители сидят на диване, придерживая сыночка, и счастливо улыбаются на камеру. Репяхова надела черное платье с открытыми плечами, а Павлик - темные джинсы и черную рубашку с принтом. Маленький Миша же наряжен в белую рубашку с бабочкой и штанишки с подтяжками.

За их спинами можно увидеть праздничные новогодние украшения и венки на стенах. Гордая мама поделилась достижениями сыночка.

Молодая жена Павлика умилила семейным фото и намекнула на второго ребенка

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик растрогали семейным кадром с сыночком (instagram.com/repyahovakate)

"Мишеньке 5,5 месяцев. На последнем визите педиатра (5 дней назад) Мишенька весил - 8,530 кг. А рост 71 см. Миша уже попробовал яблочко и банан. Ждём наши первые полгодика и Новый год", - написала Катя.

Подписчики засыпали ее умиленными комментариями.

  • Катя, у вас супер сім'я. Мішенька просто модель
  • Такие красивые
  • Міша вилитий татко
  • Очень красивая семья! Мишенька-просто солнышко! И удивительно, как с Вами, Катя, помолодел Виктор Франкович! Видно, что счастлив
  • Очаровательная семья
  • Какая красивая фотография... Вы выглядите великолепно
  • Какие вы молодцы. Прекрасная пара
  • Такие сладкие. Счастья
  • Гарна пара, чудова родина. Щастя вам!
  • Гарна сім'я, будьте щасливі
  • Дуже гарні, не хотіли б ще діток?
  • Ничего себе Миша кабасик такой

Позже в Instagram-stories Репяхова решила ответить на вопросы поклонников. Одним из них был вопрос о пополнении в семье. На что 27-летняя девушка призналась, что "очень хочет девочку и она обязательно будет".

Молодая жена Павлика умилила семейным фото и намекнула на второго ребенка

Екатерина Репяхова заговорила о пополнении в семье (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее в скандал между бывшей и нынешней супругами вмешался Виктор Павлик. Он встал на защиту Екатерины и обратился к Ларисе с просьбой оставить его нынешнюю семью в покое.

Также мы писали, что жена Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась на травлю и хейт в сети.

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