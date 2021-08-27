Молодая жена Виктора Павлика рассказала о неприятностях: "выйду на связь позже"

27-летняя Екатерина Репяхова и 55-летний Виктор Павлик окрестили общего сыночка Михаила – это была полностью инициатива музыканта, а его жена хотела, чтобы мальчик вырос и сделал это сознательно, самостоятельно выбрав вероисповедание. Екатерина мечтала, чтобы вся ее большая семья познакомилась с племянником и братиком, и вот ее желание исполнилось – в Украину прилетела сестра Репяховой с детьми, которая живет в Израиле.

Правда, настроение от совместного отдыха с семьей жене Павлика испортили обстоятельства, о чем она сообщила в "сторис" Instagram .

"Сегодня у меня максимально неприятное утро. Наверное, я слишком добрая. Выйду на связь позже", - заинтриговала жена певца, пообещав поделиться подробностями.

Репяхова озадачила новостями (instagram.com/repyahovakate)

Добавим, что последние сутки она провела с сестрой, которая живет в Израиле, и с которой жена известного музыканта не виделась уже два года.

Екатерина устроили семейный отдых, фотографиями с которого радушно делилась в своих социальных сетях. Племянницы жены Павлика познакомились с младшим братиком, а ее сестра – с крошечным племянником. Веселая компания во главе с мамой Репяховой отдыхает в Трускавце.

Екатерина Репяхова отдыхает с семьей в Прикарпатье (instagram.com/repyahovakate)

Накануне Екатерина вместе с Мишей сходила на концерт к его папе, она была весела и улыбчива.