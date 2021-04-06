ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Молодеет на глазах: Ким Кардашьян восхитила неземной красотой на фото без макияжа

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 18:56
Молодеет на глазах: Ким Кардашьян восхитила неземной красотой на фото без макияжа Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян продолжает делиться своими фото с отдыха. Причем в большинстве случаев - в откровенных купальниках. К тому же 40-летняя бизнесвумен практически перестала краситься, что сделало ее внешне юной и очаровательной.

Новые фото Ким заставили ее фанатов подумать, что она нашла способ повернуть время вспять.

Ким позирует в этот раз в черном купальнике необычной формы, который благодаря пикантным вырезам продемонстрировал все изгибы знаменитой фигуры звезды и ее осиную талию. Многодетная мама сидит на ступеньках, глядя в камеру с серьезным лицом. На котором, к слову, нет и грамма косметики. Благодаря этому она кажется невероятно юной и очаровательной. По всей видимости, этого эффекта и добивалась экс-супруга Канье Уэста.

Молодеет на глазах: Ким Кардашьян восхитила неземной красотой на фото без макияжаМолодеет на глазах: Ким Кардашьян восхитила неземной красотой на фото без макияжаКим Кардашьян выглядит намного моложе без мейк-апа (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонник просто засыпали ее комплиментами: "Ты единственный человек, который может стареть наоброт", "Ты просто молодеешь", "Бомба", "Неземная", "Кимми без макияжа моя любимая", "Ты выглядишь лучше без макияжа", "Люблю тебя", "Королева", "Ты выглядишь совершенно потрясающе", "Моя любимая"…

Ранее Ким показала, что она также стала уделять много времени спорту. Отсюда и заметно постройневшая фигура!

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ким Кардашьян фигура красота молодежь
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Степанов рассказал, какие регионы дальше накроет волна COVID-19: нас ждет тяжелое время
Степанов рассказал, какие регионы дальше накроет волна COVID-19: нас ждет тяжелое время