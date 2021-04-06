Молодеет на глазах: Ким Кардашьян восхитила неземной красотой на фото без макияжа

Ким Кардашьян продолжает делиться своими фото с отдыха. Причем в большинстве случаев - в откровенных купальниках. К тому же 40-летняя бизнесвумен практически перестала краситься, что сделало ее внешне юной и очаровательной.

Ким позирует в этот раз в черном купальнике необычной формы, который благодаря пикантным вырезам продемонстрировал все изгибы знаменитой фигуры звезды и ее осиную талию. Многодетная мама сидит на ступеньках, глядя в камеру с серьезным лицом. На котором, к слову, нет и грамма косметики. Благодаря этому она кажется невероятно юной и очаровательной. По всей видимости, этого эффекта и добивалась экс-супруга Канье Уэста.

Ким Кардашьян выглядит намного моложе без мейк-апа (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонник просто засыпали ее комплиментами: "Ты единственный человек, который может стареть наоброт", "Ты просто молодеешь", "Бомба", "Неземная", "Кимми без макияжа моя любимая", "Ты выглядишь лучше без макияжа", "Люблю тебя", "Королева", "Ты выглядишь совершенно потрясающе", "Моя любимая"…