Такие молоденькие! Сумская очаровала романтикой с мужем на фото 25-летней давности в Новый год
Ольга Сумская – активный пользователь соцсетей. Актриса с удовольствием общается с поклонниками и балует их фото из личного архива. Так, недавно она показала себя 19-летнюю, чем вызвала шквал восторга.
В новогодние праздник пришел черед и теплых кадров с семьей – снимками из альбома актриса поделилась в Instagram .
Ольга показала архивные черно-белые фото со вторым мужем Виталием Борсыюком.
На снимках запечатлен сам молодой актер на руках с дочкой актрисы от первого брака с Евгением Паперным, Антониной, а также со своей мамой и свекровью Сумской, Линой Петровной. Звезда поделилась теплыми воспоминаниями о том прекрасном периоде жизни.
Ольга показала архивные фото с родными людьми (фото: instagram.com/olgasumska)
А одном из кадров молодые и счастливые Ольга и Виталий целуются, на другом – мужчина держит на плечах дочку любимой, а также позирует за фортепиано.
"Наш з Віталієм Новий рік 25років тому…Приємно згадувати…Стіл накритий мамою Віталіка, Ліною Петрівною…Яка ж була хазяйка!Я багато чому у свекрушки навчилась…Щасливі роки..На фото-Віталік з манюньою Тонечкою…Обожнюю ці світлини", - написала Ольга.
Ее подписчикам очень понравились фото из семейного архива актерской семьи, о чем они сообщили в комментариях.
- Очень похожи
- Олечка , Вы такие солнечные
- Якi гарнi та щасливi фото
- Сколько радости! И глаза ваши светятся одинаково!
- Обалденные
- Молодость прекрасна!
- Какие Вы классные
- Ольга, вы красотка! Что тогда, что сейчас
- Любуюсь Вами и всей семьей!
К слову, Ольга не боится экспериментов и перевоплощений и умеет удивлять поклонников.