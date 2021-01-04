Молодой Чапкис во время танца нарушает все законы гравитации: редкое видео

В сети появилось уникальное раритетное видео со знаменитым украинским танцором и хореографом Григорием Чапкисом. Съемка датирована 1958 годом и Чапкис вместе с ансамблем Вирского исполняет свой легендарный повзунець.

На видео танцор выполняет очень сложный танцевальный момент, при котором его спина остается прямой, а он сам вприсядку очень быстро делает выпады обеими ногами поочередно.

Молодой Чапкис нарушает все законы гравитации

Под видео в YouTube пользователи написали много восхищенных комментариев и отметили, что этот танец очень сложный в исполнении.

Это вообще круто, самая фишка, что спина прямая, плечи на одном уровне, это очень сложный элемент.

Ох, молодец какой! В его исполнении выглядит так легко, действительно – парит над сценой!

Красавчик! Просто парит над сценой, нарушая все законы гравитации!

Физики курят в сторонке. Как так можно держать спину и скорость соблюдать? Нереальное что-то.

Это талантище! Человек-легенда!

Григорий Николаевич Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе, в многодетной семье. Отец был шорником, а мать домохозяйкой. В 1940 году семья переехала в Бендеры, где Чапкис поступил в танцевальный кружок местного Дворца пионеров. После войны семья осела в Киеве, где будущий танцор и хореограф поступил в железнодорожное училище, а также – в ансамбль песни и пляски "Трудовые резервы".

В 1946 году его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины, который позже получил название Государственный ансамбль танца УССР под руководством Вирского. Там Чапкис танцевал до 1972 года и был задействован почти во всех хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках.

Напомним, ранее мы писали о том, что сын Чапкиса взволновал новостями о здоровье отца.

А также рассказывали о том, что в декабре у Григория Чапкиса диагностировали двухстороннюю пневмонию.