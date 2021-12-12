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MONATIK показал, как сыновья готовятся к Новому году: "один мамин, а другой папин"

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 15:52
MONATIK показал, как сыновья готовятся к Новому году: "один мамин, а другой папин" MONATIK с женой и детьми (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Марина Настевич

Известный украинский артист Дмитрий Монатик (MONATIK) зарядил поклонников праздничным настроением и показал, как его семья готовится к новому году.

В своем Instagram он поделился редким фото со своими сыновьями.

6-летний Даниил и 4-летний Платон запечатлены на фоне красивой новогодней елки. Малыши довольно улыбаются и показывают на пальцах знак мира.

К слову, маленькие Монатики одеты весьма стильно - в трикотажный костюм и джинсы с рубашкой, а на головах у них красуются шапки. Видимо, любовь к головным уборам передалась малышам от папы.

MONATIK показал, как сыновья готовятся к Новому году: &quot;один мамин, а другой папин&quot;

MONATIK умилил праздничным снимком подросших сыновей (фото: instagram.com/monatik_official)

"Наряжая 2022-ую елку… Вы уже нарядили? Всем прекрасных выходных!" - написал MONATIK и добавил милые хештеги #МоиПацаны и #МояГордость.

Поклонники засыпали артиста умиленными комментариями и отметили, что младший сын просто его копия, а старший больше похож на маму - Ирину Демичеву.

  • Какие они прикольные!
  • Такие ваши маленькие копии
  • Такие классные!!!
  • Красавчики
  • Какие взрослые
  • Стиляги
  • Младший вылитый вы
  • Они такие бомбические
  • Такие они зайки, я не могу!!! Слишком милые мальчики, просто чудесные!
  • Тот, который слева, копия Монатика
  • Один ангел похож на маму ...другой на папу
  • Один мамин, а другой папин, классные
  • Какие обаятельные красавцы

Напомним, ранее MONATIK показал, как изменилась его семья за два года.

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MONATIK Монатик
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