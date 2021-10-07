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MONATIK растрогал сеть трепетным посланием сыну и личным видео с малышом

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 12:33
MONATIK растрогал сеть трепетным посланием сыну и личным видео с малышом Дмитрий Монатик с семьей (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Марина Настевич

Украинский музыкант Дмитрий Монатик (MONATIK) трогательно поздравил старшего сына Даниила с днем рождения - 7 октября мальчину исполнилось шесть лет.

В честь праздника артист поделился трогательным личным видео с сыночком и оставил ему трепетное послание в Instagram.

Так, в видеоролике, сделанном два года назад, 4-летний Даня играет на улице возле батута. "А когда ты вырастешь, кем бы ты хотел стать?" - спросил его Монатик. Немного подумав, ребенок с улыбкой ответил: "Папой".

А в подписи к видео музыкант душевно обратился к сыну и признался, что пересматривает этот ролик, когда ему становится тяжело.

"Сегодня ты уже хочешь быть художником, мультипликатором и часто доктором!
Так интересно, к которым же ещё профессиям у тебя проснётся влечение. Но тогда, во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень тяжело… так бывает. Часто… Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно, чтобы тебе никогда не было за них стыдно. Чтобы будучи в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе так же, а дочь чтобы сказала, что ищет любовь, такого же доблестного человека, как её отец. Я так тебе этого желаю! Так мечтаю увидеть это собственными глазами, услышать собственными ушами", - эмоционально поделился Дмитрий.

Он признался Дане и его брату, а также своей жене Ирине в любви и пожелал малышу наслаждаться детством.

"Ты - лучший старший брат, которого можно только пожелать. Оставайся таким же всю жизнь! Люблю вас с Платоном до невозможности сильно. Ирина, люблю тебя и благодарю за эти чудеса! P.s. С 6-ым днём рождения тебя, Даня!!! Придет время и ты будешь восхитительным папой, а пока наслаждайся детством, а я продолжу учиться соответствовать твоим детским желаниям… P.s.2 Почему пишу так прямо тебе, когда у тебя даже аккаунта своего не предвещается? Да потому что вы с братом сюда однозначно, однажды доберётесь… ну, если Инста навсегда не "ляжет", - трепетно написал Монатик.

Супруга артиста тоже поздравила сыночка - Ирина показала архивное видео, как маленький Даня кормит своего младшего братика Платона из бутылочки.

"В этом видео весь наш Данечка. Лучший в мире старший брат! Такой добрый, заботливый и светлый. Любим вас с Платошиком невероятно. С днем рождения, наше сокровище", - написала гордая мама.

Пользователи сети признались, что видео растрогали их до слез, и присоединились к поздравлениям.

  • Какой замечательный Данечка и видео трогательное до слез! С именинником
  • Такое пронзительное видео, такие важные слова! Самого большого счастья желаем!!!
  • До слёз! Пусть растёт здоровый и счастливый
  • Господи,до слёз прям. Это так мило и трогательно. Быть папой и мамой - это тоже работа.
  • Папина копия
  • Какой светлый, хороший, добрый! Пусть будет самым счастливым

Ранее мы писали, что Монатика заподозрили в поцелуе с Дорофеевой - обознался даже муж певицы Дантес.

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MONATIK Монатик
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