MONATIK с женой и детьми встретил Рождество под пальмами: самый счастливый человек
MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной и сыновьями Платоном и Даниилом решили встретить рождественские праздники подальше от киевской слякоти и непогоды и отправились на солнечные райские Мальдивские острова.
На страницах звездных супругов в Instagram появилось множество кадров с отдыха. Трогательные фото сопровождали не менее душевные подписи. Артист не часто балует поклонников кадрами с самыми родными и любимыми, поэтому они находят особый отклик в сердцах его многочисленных фанов.
Так, Дмитрий показал, как любуется потрясающим закатом вместе со своими мальчиками. Он оставил в качестве подписи к кадру стихи собственного сочинения:
"День, когда все остановилось,
Когда работают только сердца
И выгорает фиолетовый из под уставших век.
Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — это не приснилось.
Привет, самый счастливый во Вселенной человек".
Дмитрий Монатик с сыновьями встретил закат на Мальдивах (фото: instagram.com/monatik_official)
В разделе "сторис" певец и продюсер показал курортный снимок с любимой женой, а Ирина, в свою очередь, опубликовала фото среди пальм. Она отметила, что на Мальдивах начался сезон дождей.
Дмитрий с женой радуются на курорте любой погоде (фото: instagram.com/monatik_official/instagram.com/irinamonatik)
"Ну, раз так распорядилась Вселенная, будем учиться наслаждаться сезоном дождей… Хотя, мы ехали за столь необходимым для нашей семьи VitaminD. Всем посылаем самую позитивную энергию и веру в лучшее", - написала Ирина.
"Если вместе терпеть дожди - будет легче летать", – откликнулся на пост любимой Дмитрий. "Так и живем", - подтвердила она.
Словно отклик на слова жены артиста, из-за туч выглянуло солнце, что позволили счастливой звездной семье отправиться на пляж к океану. Ирина похвасталась своим пикантным нарядом для пляжного отдыха – черный топ , короткая юбка из фатина и накидка.
Ирина показала свой пикантный пляжный наряд (фото: instagram.com/monatik_official/instagram.com/irinamonatik)
К слову, Дмитрий ранее рассказал о конфликтах с женой и ее бесценной поддержке.
Напомним, друзья Дмитрия и Ирина, Надя Дорофеева и Владимир Дантес также улетела из Киева, но на Бали.