MONATIK с женой и детьми встретил Рождество под пальмами: самый счастливый человек

MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной и сыновьями Платоном и Даниилом решили встретить рождественские праздники подальше от киевской слякоти и непогоды и отправились на солнечные райские Мальдивские острова.

На страницах звездных супругов в Instagram появилось множество кадров с отдыха. Трогательные фото сопровождали не менее душевные подписи. Артист не часто балует поклонников кадрами с самыми родными и любимыми, поэтому они находят особый отклик в сердцах его многочисленных фанов.

Так, Дмитрий показал, как любуется потрясающим закатом вместе со своими мальчиками. Он оставил в качестве подписи к кадру стихи собственного сочинения:

"День, когда все остановилось,

Когда работают только сердца

И выгорает фиолетовый из под уставших век.

Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — это не приснилось.

Привет, самый счастливый во Вселенной человек".

Дмитрий Монатик с сыновьями встретил закат на Мальдивах (фото: instagram.com/monatik_official)

В разделе "сторис" певец и продюсер показал курортный снимок с любимой женой, а Ирина, в свою очередь, опубликовала фото среди пальм. Она отметила, что на Мальдивах начался сезон дождей.

Дмитрий с женой радуются на курорте любой погоде (фото: instagram.com/monatik_official/instagram.com/irinamonatik)

"Ну, раз так распорядилась Вселенная, будем учиться наслаждаться сезоном дождей… Хотя, мы ехали за столь необходимым для нашей семьи VitaminD. Всем посылаем самую позитивную энергию и веру в лучшее", - написала Ирина.

"Если вместе терпеть дожди - будет легче летать", – откликнулся на пост любимой Дмитрий. "Так и живем", - подтвердила она.

Словно отклик на слова жены артиста, из-за туч выглянуло солнце, что позволили счастливой звездной семье отправиться на пляж к океану. Ирина похвасталась своим пикантным нарядом для пляжного отдыха – черный топ , короткая юбка из фатина и накидка.

Ирина показала свой пикантный пляжный наряд (фото: instagram.com/monatik_official/instagram.com/irinamonatik)

К слову, Дмитрий ранее рассказал о конфликтах с женой и ее бесценной поддержке.

Напомним, друзья Дмитрия и Ирина, Надя Дорофеева и Владимир Дантес также улетела из Киева, но на Бали.