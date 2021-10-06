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Монатика заподозрили в поцелуе с Дорофеевой: обознался сам Дантес

Новина українською →
Среда 06 октября 2021 16:32
Монатика заподозрили в поцелуе с Дорофеевой: обознался сам Дантес Дмитрий и Ирина Монатик (фото: instagram.com/irinamonatik)
Автор: Styler

Дмитрий и Ирина Монктик не часто балуют поклонников совместными фото, поэтому те так тепло воспринимают романтические весточки от пары в соцсетях. Супруги долго прятали сыновей от широкой публики, а Monatik упорно молчал о своем семейном статусе и не афишировал личную жизнь. Теперь же пара открыто демонстрирует чувства и делится достижениями сынишек – Платона и Дани.

В этот раз Ирина решила подразнить подписчиков романтикой с мужем и запостила в Instagram страстный поцелуй с любимым.

Снимок был сделан с такого ракурса, что лица жены певца почти не видно. Супруги целуются на фоне стены с граффити в Майами.

"Первый поцелуй в США. Скоро повторим?" – подписала фото Ирина.

Примечательно, что фото вызвало широкий резонанс, а все потому, что Ирину перепутали со звездной подругой семьи Монатиков и их соседкой Надей Дорофеевой. Более того и сама экс-вокалистка дуэта "Время и Стекло" посчитала, что она фото может быть она!

Монатика заподозрили в поцелуе с Дорофеевой: обознался сам Дантес

Фото поцелуя Дмитрия и Ирины вызвало ажиотаж в сети (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Я на секундочку ахринела. Мне показалось , что это я", - растерянно написала Надя. Более того, жену не узнал и Владимир Дантес: "Я подумал, что это Надя Дорофеева". К диалогу присоединилась и сама Ирина Монатик. Она предпочла оставить загадочный комментарий: "Всякое может быть".

Комментаторы под снимком тоже не поверили своим глазам и посчитали, что на снимке мог быть запечатлен поцелуй Дмитрия и Нади!

  • Я тоже начала всматриваться, не могла поверить глазам
  • Такое впечатление, будто это Надя Дорофеева
  • Не Вам одной. Я сначала аж замерла
  • Представляю, что было бы, если бы это фото попало в сеть вне источников

Напомним, что ранее Владимир Дантес рассекретил преимущества длительных отношений.

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Надя Дорофеева Владимир Дантес MONATIK
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