Море и коктейли: счастливая Никитюк в купальнике веселится на девичнике в Турции
Леся Никитюк отлично проводит время на турецком курорте - украинская телеведущая прилетела туда в компании подруг, чтобы отпраздновать девичник одной из них. Она заводит сеть жаркими кадрами и показывает, как они проводят время.
На своей странице в Instagram артистка похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике и предложила фанатам угадать, какая из ее подружек выходит замуж.
На фото Леди Ле запечатлена на пирсе - она позирует в кожаном бикини оливкового цвета с завязками под грудью. Звезда подняла руки вверх и счастливо улыбается солнцу. На заднем плане можно увидеть подруг ведущей. Девушки тоже все в купальниках, однако запечатлены спинами к камере.
Леся Никитюк весело проводит время на девичнике подруги в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В подписи к снимку Никитюк рассказала, как проводит время на курорте.
"#девичник2021 - море, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль... p.s. Вгадайте, хто з нас йде під вінець? Підкажу, та що спиною до вас", - шутливо написала теледива.
Звездная подруга Леси, певица и модель Даша Астафьева, в шутку поинтересовалась, как же местные мужчины выдержали такое количество женской красоты.
"Там хтось живий з мужиків остався на острові?" - написала она.
На что ведущая ответила, что "Вот сьогодні йдем добивати".
Остальные подписчики принялись осыпать Лесю комплиментами.
- Леся, ну це шикарно і купальник суперський
- Мммм, какие ноги! Да и вообще, красота!
- Дівчата, ви Чарівні
- Девочки такие девочки
- Ох як гаряче. Такі красуні
- Фігурка обалдєть
- Вот этоооо ноооги. Красотиищааа
- Самая красивая наша Леся!
- Як багато коктейлiв. Фiгура шикарна
- Так, стоп, це не вас на яхті фотографували голими!?
- Фигура нереальная. Наоми отдыхает
Ранее мы писали, что дерзкая Леся Никитюк сверкнула грудью в эффектном наряде на съемках популярного ТВ-шоу.