Мой: Слава Каминская в кожаном платье вышла в свет с Дмитрием Дикусаром

Пара эффектно появилась на публике вместе

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после вылета из шоу "Танцы со звездами 2020" не прекратила общение со своим партнером Дмитрием Дикусаром. Певица продолжала публиковать провокационные фото с танцовщиком и даже показала совместную тренировку у нее дома, что вызвало новую волну слухов о романе пары.

Что ж, теперь артистка вновь подогрела их - ведь они с Дмитрием вместе вышли в свет! Совместным снимком Слава поделилась на своей странице в Instagram.

Эффектная пара появилась на презентации шоу "Маскарад", которое стартует на канале "1+1" уже 26 сентября. Для выхода в свет Каминская выбрала соблазнительное черное кожаное платье с рукавами-буфами, а дополнила лук белой сумочкой и массивными серьгами. Волосы она собрала в гладкий хвост, а также сделала макияж с акцентом на красные губы.

Дикусар же был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком, а также в очках.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар взволновали совместным появлением на публике (фото: instagram.babaslavka)

"Мой. Партнёр, учитель, психолог, друг, partner in crime. Ничто не бывает так вовремя, как человек. С его плечом, поддержкой и умными мыслями", - трогательно подписала фото певица.

Пользователи сети тут же принялись обсуждать возможные отношения между звездами и отметили, что они отлично смотрятся вместе.

Красиво смотритесь

Вот смотришь на Дмитрия и видно по человеку, что он порядочный и очень добрый человек. Бывает же такое

Я была бы безумно рада если бы вы были парой

По ходу на носу 4 брак

Такая красивая пара

Мистер и Миссис

Счастья вам , вы это заслужили !

То , что похожи , это видно точно. Очень красивая пара бы вышла . Все в руках Господа а его пути неисповедимы

Красивый, интеллигентный парень, каких сейчас так мало..очень импонирует и нравится!))

Вы идеальная пара!!! Слава, вы крутая, Дима суперовый!!! Дай Бог чтобы всё сложилось!!!!

Очень красивая и такая гармоничная пара. Счастья вам и прекрасной любви.

Вот это пара, как пазл сложилась. шикарной женщины все шикарно - наглядный пример

Напомним, Каминская заинтриговала домашним видео с Дикусаром после Танцев со звездами 2020 и вызвала слухи о возможной свадьбе.