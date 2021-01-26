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Моя акулка-путешественница: Санта Димопулос умилила сеть смешным снимком дочки с отдыха

Новина українською → Вторник 26 января 2021 13:23
Моя акулка-путешественница: Санта Димопулос умилила сеть смешным снимком дочки с отдыха Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос после проекта вздохнула с облегчением и отправилась отдыхать в Дубай вместе с мужем и дочкой. А сейчас семья переместилась на новую горячую локацию - Мальдивские острова.

Природа на Мальдивах невероятно красивая, так что Санта засыпает сеть видео и снимками с пляжей, на фоне пальм и океана. Недавно знаменитость умилила сеть снимками крошки Софии с Мальдивских островов.

А теперь Санта показала дочку в смешном костюме с акулами и назвала Софию "акулкой-путшественницей".

Моя акулка-путешественница: Санта Димопулос умилила сеть смешным снимком дочки с отдыха

Надо отметить, поклонники людят фото Софии не меньше, чем откровенные снимки Санты и ее идеальной фигуры. Они засыпали малышку комплиментами и поблагодарили Димопулос, что та делится семейными кадрами.

  • Акулка ваша просто прелесть и счастье неземное!
  • Красоточка - и костюмчик красивый
  • Лялечка

Моя акулка-путешественница: Санта Димопулос умилила сеть смешным снимком дочки с отдыха

Также Санта рассказала, что Мальдивы считаются одним из старейших государств мира. А еще Мальдивы - самое популярное в мире место для проведения медового месяца, на заметку поклонникам.

Моя акулка-путешественница: Санта Димопулос умилила сеть смешным снимком дочки с отдыха

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Напомним, Санта Димопулос призналась, что после проекта "Танцы со звездами" она долго приводила себя в порядок. Сумасшедший график съемок, изматывающие репетиции, тонны грима и лака не лучшие друзья красоты.

Волосам Димопулос пришлось особенно туго: какие восстановительные процедуры пришлось делать блорегу, смотрите здесь.

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