Моя Амазонка: Оля Полякова удивила экзотическим подарком на день рождения дочери

Младшей дочке певицы Алисе исполнилось 9 лет

Украинская певица Оля Полякова воспитывает двоих дочерей и частенько ездит вместе с ними на отдых. На днях в их семье был праздник - 5 октября младшей Алисе исполнилось 9 лет. В честь этого звездная мама трогательно поздравила девочку в сети, а также устроила ей веселую вечеринку дома.

На своей странице в Instagram "Королева ночи" поделилась милыми фото очаровательной Алисы и душевно обратилась к ней.

"Моя Амазонка , Маугли, чертёнок! С днём рождения, смелая, ничего не боящаяся девочка! Ты другая, ну совсем ни на кого не похожа, любишь экстрим и рептилий и всякие опасности, пожалуйста, будь менее смелой, волнуюсь!))) будь счастлива, и пусть мечты сбываются! Сегодня сбылась ещё одна, у тебя живой динозаврик, ты давно хотела!" - написала Полякова.

Оля Полякова умилила нежными фото младшей дочери Алисы (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подарок артистки действительно был весьма экзотическим - она презентовала Алисе живую ящерицу, которую та давно хотела. Живой подарок Оля показала в сториз, где также сообщила, что питается их новый питомец тараканами, что вызывает некоторые неудобства.

Скриншот с видео (instagram.com/polyakovamusic)

А в аккаунте гордая мама выложила видео с вечеринки, которую устроили в стиле "Парка Юрского периода" - вокруг можно увидеть джунгли и разнообразных динозавров.

К слову, на празднике была и Надежда Мейхер, чья дочка Аня учится с Алисой в одном классе.

Пользователи сети и звездные коллеги Поляковой присоединились к поздравлениям и оставили Алисе много теплых слов.

С днём рождения девочку, укрощающую даже мать

С Именинницей!! Пусть будет Здоровенькой

Ах, Алиса... а я тебя помню в животе у Оли. Пусть у неё будет прекрасная и яркая жизнь!

С днюшкой маленькое чудо

Желаю Алисе подольше беззаботного детства, ярких красок, новых открытий, веселостей и шалостей, крутых подарков, пусть родители и старшая сестра любят и всегда поддерживают.

Счастья малышке

Пускай растёт здоровой!

Напомним, ранее Оля Полякова раззадорила сеть своим "правдивым" фото, на котором предстала заметно пополневшей.