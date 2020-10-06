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Моя Амазонка: Оля Полякова удивила экзотическим подарком на день рождения дочери

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 09:45
Моя Амазонка: Оля Полякова удивила экзотическим подарком на день рождения дочери Оля Полякова с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Младшей дочке певицы Алисе исполнилось 9 лет

Украинская певица Оля Полякова воспитывает двоих дочерей и частенько ездит вместе с ними на отдых. На днях в их семье был праздник - 5 октября младшей Алисе исполнилось 9 лет. В честь этого звездная мама трогательно поздравила девочку в сети, а также устроила ей веселую вечеринку дома.

На своей странице в Instagram "Королева ночи" поделилась милыми фото очаровательной Алисы и душевно обратилась к ней.

"Моя Амазонка , Маугли, чертёнок! С днём рождения, смелая, ничего не боящаяся девочка! Ты другая, ну совсем ни на кого не похожа, любишь экстрим и рептилий и всякие опасности, пожалуйста, будь менее смелой, волнуюсь!))) будь счастлива, и пусть мечты сбываются! Сегодня сбылась ещё одна, у тебя живой динозаврик, ты давно хотела!" - написала Полякова.

Оля Полякова умилила нежными фото младшей дочери Алисы (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подарок артистки действительно был весьма экзотическим - она презентовала Алисе живую ящерицу, которую та давно хотела. Живой подарок Оля показала в сториз, где также сообщила, что питается их новый питомец тараканами, что вызывает некоторые неудобства.

Моя Амазонка: Оля Полякова удивила экзотическим подарком на день рождения дочери

Скриншот с видео (instagram.com/polyakovamusic)

А в аккаунте гордая мама выложила видео с вечеринки, которую устроили в стиле "Парка Юрского периода" - вокруг можно увидеть джунгли и разнообразных динозавров.

К слову, на празднике была и Надежда Мейхер, чья дочка Аня учится с Алисой в одном классе.

Пользователи сети и звездные коллеги Поляковой присоединились к поздравлениям и оставили Алисе много теплых слов.

  • С днём рождения девочку, укрощающую даже мать
  • С Именинницей!! Пусть будет Здоровенькой
  • Ах, Алиса... а я тебя помню в животе у Оли. Пусть у неё будет прекрасная и яркая жизнь!
  • С днюшкой маленькое чудо
  • Желаю Алисе подольше беззаботного детства, ярких красок, новых открытий, веселостей и шалостей, крутых подарков, пусть родители и старшая сестра любят и всегда поддерживают.
  • Счастья малышке
  • Пускай растёт здоровой!

Напомним, ранее Оля Полякова раззадорила сеть своим "правдивым" фото, на котором предстала заметно пополневшей.

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