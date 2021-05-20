Моя гордость и мое сердце: Добрынин и Квиткова отмечают первую годовщину брака
"Холостяк 9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова 20 мая отмечают первую годовщину свадьбы. Первая пара в Украине, которая осталась вместе и поженилась после проекта "Холостяк", расписалась именно в этот день и устроила скромное торжество. А пышная свадебная церемония состоялась уже в августе.
На своих страничках в Instagram молодые показали, как отмечают важную дату, а также трогательно поздравили друг друга.
Как сообщила пара, они решили на годовщину поехать за город и побыть только вдвоем. А перед этим устроили себе препати и полакомились пиццей.
Добрынин опубликовал два ярких фото из семейной фотосессии, на которых они с Квитковой позируют в джинсах и нижнем белье. При этом девушка расстегнула пуговицы штанов, демонстрируя свой внушительный беременный животик.
Даша Квиткова и Никита Добрынин покорили милым семейным фотосетом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
"Завтра у нас важный день. Годовщина. Решили устроить себе небольшое препати", - подписал кадры экс-Холостяк.
.Даша же выложила нежное постельное видео с любимым из отеля, в котором они остановились. Пара нежится в кровати у горящего камина, при этом Никита гладит жену по руке и бедру, после чего они целуются.
"Ровно год назад из-за карантина мы перенесли нашу свадьбу, но решили не переносить дату росписи. Муж и жена уже целый год. Мы с тобой так выросли, столько успели сделать и пережить, а сколько всего ждёт нас еще впереди. Ты моя гордость и мое сердце. Давай до 110 и 100", - трогательно обратилась к возлюбленному Квиткова.
А в сториз оба они показали снимки со своей свадьбы год назад.
Даша Квиткова и Никита Добрынин празднуют первую годовщину брака (фото: instagram.com/kvittkova)
Подписчики не прошли мимо и засыпали пару поздравлениями и душевными пожеланиями.
- Нежно
- Поздравляю, любимые котики
- Как красиво
- Поздравляю!
- Любимые мои! Будьте счастливы!
- Вітання, не віриться, що аж рік пройшов. А з іншого боку – всього лиш рік, в вас стільки позитивних змін: квартира, будинок, малюк... бажаю вам далі активного й цікавого сімейного життя! Збережіть ту щирість і любов, що є між вами
- Счастья вам
- Классная семья!
- Поздравляю Вас от всей души, вы прекрасная пара, любви вам
- Какие вы классные. Дай Бог Вам Счастья
- Так приятно, когда люди счастливы друг с другом!!! Это настоящее чудо! А сейчас еще одно маленькое чудо живет с вами! Удачи вам во всем, любви и добрых улыбок
- Вы такая красивая пара. Счастья вам
Напомним, беременная Даша Квиткова вызвала ажиотаж в сети фотосетом в бикини на отдыхе в Дубае. Некоторые поклонники даже заподозрили, что девушка беременна двойней.