Моя подзараядка любви: Потап и Настя Каменских без стеснения показали нежности в постели

Потап и Настя Каменских стараюсь каждую свободную минуту проводить вместе , ведь времени на досуг у них очень мало – постоянные съемки и гастроли, стремительный ритм творческой и концертной жизни не дают супругам сполна насладиться общенем друг с другом. Настя признается – очень скучает за мужем, когда они находятся порознь.

Певица опубликовала в Instagram трогательное видео с любимым, на котором осыпает его поцелуями, а муж ей с удовольствием отвечает взаимностью.

Пара лежит в постели и млеет в объятиях друг друга. Певица предстала без грамма макияжа и показала, как выглядит дома в расслабленной обстановке.

"Самые сладкие пару часов после гастролей и перед долгой съемкой. Потап моя подзарядка любви", - нежно подписала милые постельные кадры с мужем певица.

Поклонники задарили влюбленных комплиментами и отметили, что могут смотреть на их нежности вечность.

Можно смотреть вечно

Какие милые и красивые

Какие вы хорошие

Какие Вы класснючие

Мило, нежно, красиво

Прикольные

Можно смотреть бесконечно

Потап для Насти не только муж, но и близкий друг и вдохновитель. Певица искренне восхищается его трудоспособностью и гениальностью, а он, в свою очередь, считает ее музой.