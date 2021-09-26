Моя подзараядка любви: Потап и Настя Каменских без стеснения показали нежности в постели
Потап и Настя Каменских стараюсь каждую свободную минуту проводить вместе, ведь времени на досуг у них очень мало – постоянные съемки и гастроли, стремительный ритм творческой и концертной жизни не дают супругам сполна насладиться общенем друг с другом. Настя признается – очень скучает за мужем, когда они находятся порознь.
Певица опубликовала в Instagram трогательное видео с любимым, на котором осыпает его поцелуями, а муж ей с удовольствием отвечает взаимностью.
Пара лежит в постели и млеет в объятиях друг друга. Певица предстала без грамма макияжа и показала, как выглядит дома в расслабленной обстановке.
"Самые сладкие пару часов после гастролей и перед долгой съемкой. Потап моя подзарядка любви", - нежно подписала милые постельные кадры с мужем певица.
Поклонники задарили влюбленных комплиментами и отметили, что могут смотреть на их нежности вечность.
- Можно смотреть вечно
- Какие милые и красивые
- Какие вы хорошие
- Какие Вы класснючие
- Мило, нежно, красиво
- Прикольные
- Можно смотреть бесконечно
Потап для Насти не только муж, но и близкий друг и вдохновитель. Певица искренне восхищается его трудоспособностью и гениальностью, а он, в свою очередь, считает ее музой.
Напомним, что ранее Настя Каменских показала, как согревается в домашней обстановке.