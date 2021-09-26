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Моя подзараядка любви: Потап и Настя Каменских без стеснения показали нежности в постели

Новина українською →
Воскресенье 26 сентября 2021 16:59
Моя подзараядка любви: Потап и Настя Каменских без стеснения показали нежности в постели Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап и Настя Каменских стараюсь каждую свободную минуту проводить вместе, ведь времени на досуг у них очень мало – постоянные съемки и гастроли, стремительный ритм творческой и концертной жизни не дают супругам сполна насладиться общенем друг с другом. Настя признается – очень скучает за мужем, когда они находятся порознь.

Певица опубликовала в Instagram трогательное видео с любимым, на котором осыпает его поцелуями, а муж ей с удовольствием отвечает взаимностью.

Пара лежит в постели и млеет в объятиях друг друга. Певица предстала без грамма макияжа и показала, как выглядит дома в расслабленной обстановке.

"Самые сладкие пару часов после гастролей и перед долгой съемкой. Потап моя подзарядка любви", - нежно подписала милые постельные кадры с мужем певица.

Поклонники задарили влюбленных комплиментами и отметили, что могут смотреть на их нежности вечность.

  • Можно смотреть вечно
  • Какие милые и красивые
  • Какие вы хорошие
  • Какие Вы класснючие
  • Мило, нежно, красиво
  • Прикольные
  • Можно смотреть бесконечно

Потап для Насти не только муж, но и близкий друг и вдохновитель. Певица искренне восхищается его трудоспособностью и гениальностью, а он, в свою очередь, считает ее музой.

Напомним, что ранее Настя Каменских показала, как согревается в домашней обстановке.

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Настя Каменских Потап
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