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Только моя: Венсан Кассель трогательно признался в любви Тине Кунаки

Новина українською →
Бразилия, Пятница 09 июля 2021 18:22
Только моя: Венсан Кассель трогательно признался в любви Тине Кунаки Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились несколько лет назад. Вскоре счастливое семейство объявило о пополнении: в 2019-м году на свет появилась их дочь Амазони. Но актер и модель все так же ведут себя, словно молодожены.

Новый пост в блоге популярной модели - тому доказательство.

Тина предстала в романтичном образе: девушка надела изысканное красное платье в пол, украшенное перьями. При этом она запечатлена в необычной обстановке - на фоне океанского пейзажа. Фото вышло не постановочным: Тина выглядит слегка уставшей. Возможно, съемки очередного кампейна затянулись. Но как всегда - красивой и стильной.

Только моя: Венсан Кассель трогательно признался в любви Тине Кунаки

Тина Кунаки и Венсан Кассель часто признаются друг другу в любви в соцсетях (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Девушка из Баии", - написала Кунаки под снимком. "Моя", - дополнил пост своим комментарием Венсан. Тем самым в очередной раз признавшись юной жене в любви. Как известно, Кассель не пропускает ни единого поста Тины. А она, в свою очередь, пишет послания ему.

Стоит отметить, что на днях Венсан также отдал дань уважения своей бывшей супруге - итальянской актрисе Монике Беллуччи. Звезда впервые снялась для Vogue в компании их общей 16-летней дочери Девы. Французский актер опубликовал фото у себя в блоге, написав: "Семейное дело". Фанаты остались в восторге, отметив, что такими и должны быть отношения бывших.

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