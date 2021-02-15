Ты моя жизнь: Венсан Кассель растрогал сеть редким архивным фото с Тиной Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки - одна из самых любимых в сети пар, которые часто радуют фолловеров общими фото. В честь 14-го февраля они также постарались подобрать нечто необычное. Так, Тина запостила несколько кадров из их общей недавней съемки. А вот Венсан нашел нечто оригинальнее.

Венсан Кассель и Тина (фото: instagram.com/vincentcassel)

54-летний актер опубликовал фото, сделанное ранее, из обычной жизни. На нем Венсан и Тина одеты в повседневные наряды: актер - в джинсы, джемпер и кепку, а Тина - а бордового оттенка платье. Кунаки обнимает мужа, задумчиво глядя в сторону.

Тина поделилась трогательными фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"С днем Валентина, моя жизнь", - написал он под снимком. Тина в ответ поставила любимому мужу три сердечка.

"Вы лучшие", "Это так мило", "Вау, как романтично", "Суперпара", "Восхитительное фото", - пишут растроганные фанаты.