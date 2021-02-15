ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ты моя жизнь: Венсан Кассель растрогал сеть редким архивным фото с Тиной Кунаки

Новина українською → , Понедельник 15 февраля 2021 19:25
Ты моя жизнь: Венсан Кассель растрогал сеть редким архивным фото с Тиной Кунаки Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Венсан Кассель опубликовал новое романтичное фото со своей молодой женой Тиной Кунаки.

Снимок из личного архива актера невероятно растрогал сеть.

Венсан Кассель и Тина Кунаки - одна из самых любимых в сети пар, которые часто радуют фолловеров общими фото. В честь 14-го февраля они также постарались подобрать нечто необычное. Так, Тина запостила несколько кадров из их общей недавней съемки. А вот Венсан нашел нечто оригинальнее.

Ты моя жизнь: Венсан Кассель растрогал сеть редким архивным фото с Тиной Кунаки

Венсан Кассель и Тина (фото: instagram.com/vincentcassel)

54-летний актер опубликовал фото, сделанное ранее, из обычной жизни. На нем Венсан и Тина одеты в повседневные наряды: актер - в джинсы, джемпер и кепку, а Тина - а бордового оттенка платье. Кунаки обнимает мужа, задумчиво глядя в сторону.

Ты моя жизнь: Венсан Кассель растрогал сеть редким архивным фото с Тиной КунакиТы моя жизнь: Венсан Кассель растрогал сеть редким архивным фото с Тиной КунакиТина поделилась трогательными фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"С днем Валентина, моя жизнь", - написал он под снимком. Тина в ответ поставила любимому мужу три сердечка.

"Вы лучшие", "Это так мило", "Вау, как романтично", "Суперпара", "Восхитительное фото", - пишут растроганные фанаты.

Также мы писали, что Тина Кунаки продемонстрировала свое роскошное тело в прозрачном топе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Тина Кунаки Венсан Кассель
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве самосвал зацепился и повис на путепроводе: никак не могут "оторвать"
В Киеве самосвал зацепился и повис на путепроводе: никак не могут "оторвать"