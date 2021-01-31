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Может, остаться? Яма с семьей задумался о переезде в Майами и смене профессии

Новина українською → Майами, Воскресенье 31 января 2021 18:07
Может, остаться? Яма с семьей задумался о переезде в Майами и смене профессии Влад Яма с женой Лилианой (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Ольвия Агаркова

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном ярко проводит время в Майами. Пара успела посетить местный заповедник и остаться под огромным впечатлением от знакомства с флорой и фауной. Теперь настал черед окунуться с головой в новую профессию и посмотреть на Майами с другой стороны. Для этого звездная семья отправилась в… майамское село и попробовала себя в качестве фермеров.

Фото- и видеотчет поездки можно увидеть на страницах Влада и его супруги в Instagram. Для ответственной миссии пара оделась удобно и просто. Лилиана отдала предпочтение велосипедкам леопардовой расцветки и черной свободной футболке, на поясе – сумка-бананка.

Жена судьи "Танцев со звездами" была под впечатлением от поездки на экскурсию в местное фермерское хозяйство. Она поделилась своими выводами и мыслями после посещения майамского села.

"Насобирали вкусной ароматной клубники всей семьей. Получили столько положительных эмоций - словами не передать. Знаете, это большой процесс, определенная коллективная семейная медитация. А клубника, собранная своими руками, еще вкуснее! Получили определенный инсайт вместе ... Как это невероятно - показывать ребенку на своем примере, как можно радоваться простым вещам и получать удовольствие от процесса вместе. И что можно быть немного ребенком, когда ты уже взрослый. Получаю огромное удовольствие, когда Сын замечает красивые вещи вокруг и говорит: "Мам, посмотри какое красивое солнце или месяц и звезды", - призналась счастливая Лилиана.

Влад же подошел к вопросу с практический стороны и даже задумался о смене сферы деятельности.

Может, остаться? Яма с семьей задумался о переезде в Майами и смене профессии

Может, остаться? Яма с семьей задумался о переезде в Майами и смене профессии

Влад Яма с семьей побывал на американской ферме (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Маямское село. Съездили на местную ферму. Искупались в кукурузе, попрыгали на батуте, покатались на тракторопоезде, насобирали клубники, купили фермерских продуктов. Ну и прямо с грядки, конечно, тоже поели. Вроде живы. А вообще фермеры здесь живут очень прилично, может и мне остаться и выращивать клубнику?" - задался вопросом хореограф.

Напомним, что ранее Лилиана Яма соблазнила упругими ягодицами в лосинах.

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