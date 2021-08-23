ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как можно быть такой красивой? 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть молодым внешним видом

Новина українською →
США, Понедельник 23 августа 2021 18:31
Как можно быть такой красивой? 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть молодым внешним видом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайек любит удивлять своих фанатов обворожительными фото, где демонстрирует, что она по-прежнему выглядит молодо и свежо.

Новое из них появилось в блоге звезды на днях.

Сальма показала снимок, сделанный на отдыхе. Она делает селфи на фоне гор и роскошных бассейнов. Одета она ярко и по-летнему: в голубую блузу, которую дополнила очками cat eyes. Популярная актриса не стала делать макияж и от укладки отказалась. Но ее натуральная красота и без того покорила фанатов.

Лицо Сальмы, которое с годами словно не меняется, вызвало восторг среди ее фанатов. "Просто чудо", "Ты так красива", "Просто восхитительна", "Это законно - быть такой красивой?", - пишут они. К слову, Хайек не раз признавалась, что ее красота - это результат тщательного и грамотного ухода. А вот к пластическим хирургам она обращаться не спешит.

Как можно быть такой красивой? 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть молодым внешним видомСальма Хайек на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Недавно Сальма представила свою новую работу. Она снялась в продолжении "Вечных". Образ, созданный для Сальмы, также отлично подчеркнул, в какой прекрасной форме находится 54-летняя актриса.

Читайте LITE в Google News
Сальма Хайек Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график
В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график