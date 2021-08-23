Как можно быть такой красивой? 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть молодым внешним видом
Сальма Хайек любит удивлять своих фанатов обворожительными фото, где демонстрирует, что она по-прежнему выглядит молодо и свежо.
Новое из них появилось в блоге звезды на днях.
Сальма показала снимок, сделанный на отдыхе. Она делает селфи на фоне гор и роскошных бассейнов. Одета она ярко и по-летнему: в голубую блузу, которую дополнила очками cat eyes. Популярная актриса не стала делать макияж и от укладки отказалась. Но ее натуральная красота и без того покорила фанатов.
Лицо Сальмы, которое с годами словно не меняется, вызвало восторг среди ее фанатов. "Просто чудо", "Ты так красива", "Просто восхитительна", "Это законно - быть такой красивой?", - пишут они. К слову, Хайек не раз признавалась, что ее красота - это результат тщательного и грамотного ухода. А вот к пластическим хирургам она обращаться не спешит.
Сальма Хайек на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)
Недавно Сальма представила свою новую работу. Она снялась в продолжении "Вечных". Образ, созданный для Сальмы, также отлично подчеркнул, в какой прекрасной форме находится 54-летняя актриса.