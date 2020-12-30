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Как можно быть такой красивой? Алессандра Амбросио показала идеальное тело в "невидимом" бикини

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 19:27
Как можно быть такой красивой? Алессандра Амбросио показала идеальное тело в "невидимом" бикини Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Алессандра Амбросио вновь начала свой "спам" с райских островов. Модель, известная своей любовью к пляжным образам, демонстрировала уже все оттенки купальников. А в этот раз ее выбор пал на бикини бледно-розового оттенка, которое "потерялось" на теле. Благодаря такому эффекту с первого взгляда кажется, что девушка и вовсе раздета и ничто не мешает рассмотреть ее стройное идеальное тело.

Как можно быть такой красивой? Алессандра Амбросио показала идеальное тело в &quot;невидимом&quot; бикиниКак можно быть такой красивой? Алессандра Амбросио показала идеальное тело в &quot;невидимом&quot; бикиниКак можно быть такой красивой? Алессандра Амбросио показала идеальное тело в &quot;невидимом&quot; бикиниМодель в новом пляжном образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра дополнила купальник легкой зеленой накидкой с розовыми цветами, а также своими любимыми минималистичными украшениями. Девушка обожает бусы, браслеты и подвески в несколько рядов, далеко не всегда выбирая драгоценности. Волосы она распустила, дав им свободно развеваться. А макияж сделала в тон купальнику.

Модель запостила несколько фото, на которых лежит на роскошной яхте, подставив загорелое тело солнцу. Выглядит она расслабленной и счастливой. Амбросио не раз признавалась, что океан для нее - источник настоящего счастья, спокойствия и хорошего настроения.

Фанаты же не могли не отметить внешней привлекательности 39-летней звезды. "Ты совершенна", "Как можно быть такой красивой?", "Это просто сводит меня с ума", "Вау", "Богиня", - пишут они под постом.

Ранее модель показала свои любимые упражнения для совершенного тела.

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