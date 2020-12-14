Вас можно поздравить? Молодую жену Виктора Павлика заподозрили в беременности
Новая, молодая жена украинского певца Виктора Павлика продолжает наслаждаться семейной жизнью с супругом. Девушка, которая работала у исполнителя концертным директором, разными способами интригует подписчиков.
На этот раз фанаты заподозрили Катерину Павлик (Репьяхову) в беременности. Дело в том, что в последнее время ее формы немного округлились и украинцы думают, что скоро Катя подарит первенца Павлику.
На днях Репьяхова опубликовала в Instagram фотографию с любимым мужем в лифте. На снимке она в куртке, которая заметно подчеркивает округлившийся живот.
"Идем на почту", - подписала Катерина кадр.
Катерина Павлик с мужем Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)
Фанаты под последними фото Катерины в соцсети уже задают вопросы, можно ли ее поздравить со счастливой новостью, но она пока сохраняет молчание.
- Нежное фото. Что-то изменилось, но не могу понять что.
- Мне вообще кажется, что Катя беременна.
- Вас можно поздравить?
Как мы ранее писали, жена Виктора Павлика Катерина Репьяхова призналась, что ее муж запрещает ей встречаться со своими друзьями мужчинами в вечернее время. Он предлагает ей организовывать такие встречи днем.
Напомним, Екатерина Репяхова раскрыла детали начала романа с мужем. Она призналась, что бурно ссорилась с артистом, и они даже расходилась. Также она рассказала, что певец ревновал ее и даже показала, к кому.