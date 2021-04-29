Как можно быть такой роскошной? Кухар в белоснежном боди свела с ума совершенством форм

Екатерина Кухар кружит голову своим поклонникам точеной фигурой и весьма фривольными фото , которые вполне может себе позволить, находясь в отпуске на Шри-Ланке. Прима-балерина прилетела в Киев, но продолжает делиться своими курортными фотосетами, а заодно будоражит фантазию фанов.

Екатерина предстала в неожиданном и сексуальном амплуа. Она облачилась в белосножне боди на тонких бретелях с оборками в области декольте. На верх балерина набросила легкое констрастное черное пальто, она дполонила откровенный образ кожаными сапогами.

"Твоя душа так близка.... Мне.... Будто бы в душах весь кайф.... Нет...." - оставила загадочное послание прима-балерина.

Екатерина Кухар восхитила стройной фигурой (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Смелый образ Екатерины оценили пианист-виртуоз Евгений Хмара и Санта Димопулос, а также жена Дмитрия Монатика, Ирина. Горячий снимок не оставил равнодушными и поклонников судьи "Танцев со звездами".