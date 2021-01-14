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Можно смотреть бесконечно: 54-летняя Сальма Хайек взбудоражила сеть пышным бюстом в откровенном платье

Новина українською → Четверг 14 января 2021 21:31
Можно смотреть бесконечно: 54-летняя Сальма Хайек взбудоражила сеть пышным бюстом в откровенном платье Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек известна своей любовью к провокационным нарядам и откровенным постам. Актриса часто демонстрирует пляжные аутфиты, которые как нельзя лучше подчеркивают ее по-прежнему соблазнительное тело. Новый наряд Сальма подобрала максимально подходящий для летней атмосферы.

Сальма в новом ролике (видео: instagram.com/salmahayek)

Актриса записала ролик, где примерила черное мини-платье с откровенным декольте на тонких бретельках. Оно едва вмещало ее пышные формы, которые Сальма и не собиралась прятать. Даже напротив - Хайек записала забавные движения головой из стороны в сторону, изображая своего пса. При этом ее грудь соблазнительно подпрыгивает.

"Я многому научилась у своего пса", - написала знаменитость под видео. Мокрые волосы, смуглая кожа, свежее сияющее лицо… Сальма выглядит счастливой и беззаботной. И разумеется, невероятно сексуальной.

"Я смотрел это уже сколько раз", "Мы благодарны твоему псу, который научил тебя этому", "Можем мы получить это в замедленной съемке?", "Я могу смотреть это снова и снова", - не утихают благодарные фанаты.

Ранее Сальма демонстрировала безупречную фигуру на горячих пляжных фото.

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