Можно смотреть вечно: Юлия Санина в маленьком черном платье и с ярким макияжем взорвала сеть красотой

Украинская певица Юлия Санина еще во время участия в шоу "Танцы со звездами" признавалась: она обожает перевоплощаться. Так что, когда певица восхитила непривычным для не нее образом, яркий макияж и короткое платье делают певицу буквально другим человеком, фанаты не удивились.

На видео Юлия стоит в коротком черном платье. Украшения - колье на шее и браслет на руках - выгодно подчеркивают весь образ. Локоны Саниной стилисты уложили в духе голливудских фильмов "золотого века".

Юлия Санина (видео: instagram.com/the_hardkiss/)

Поклонники Саниной написали под видео, что на него можно смотреть вечно, а еще добавили, что Юлия - "сильно красивая", как в известном хите.