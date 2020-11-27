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Можно сравнить с Высоцким: раскрыт феномен Верки Сердючки

Новина українською → Пятница 27 ноября 2020 21:44
Можно сравнить с Высоцким: раскрыт феномен Верки Сердючки Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Анна Шиканова

Юрий Никитин рассказал, в чем секрет успеха Андрея Данилко и его альтер эго

Украинский продюсер Юрий Никитин гордится Веркой Сердючкой - проектом, который стал популярным во всем мире. Впрочем, говорит специалист, благодаря которому стали известными Ирина Билык, группы "Неангелы" и KAZKA, ничего бы не удалось, чтобы не харизма Андрея Данилко.

Именно в сторону Данилки улетела львиная доля приятных слов от Никитина во время его интервью'ю "СЛАВА+".

Продюсер отметил, что феномен Сердючки в уникальности и искренней, несинтетической любви зрителей. Проект известен далеко за пределами страны, и как бы это не раздражало других артистов, факт остается фактом.

"Данилко - это гений. Гений, которых рождается 1 на миллион. Хотя, нет - реже. На одном из интервью'ю меня спросили, какие существуют аналоги Сердючки. Я не вспомнил ни одного. Данилко можно сравнить с группой "Ласковый май" или Владимиром Высоцким", - сказал Никитин.

Мол, это тот уровень популярности, который не навязывается медиа. Она появилась будто на культурологическом уровне, он родной для народа. Именно поэтому его так обожают, пояснил известный украинский продюсер.

Юрий Никитин рассказал об артистах, с которыми работает

Напомним, ранее мы писали о том, что Геля из "СВ Шоу" рассказала, почему покинула Верку Сердючку и как живет сейчас.

А также рассказывали о том, что Данилко рассказал правду о своей квартире в Киеве.

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