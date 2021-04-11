Можно вообще замуж не выходить: беременная Квиткова нарвалась на критику из-за заявления о муже и детях

Экс-"Холостяк", а сейчас счастливый муж и без пяти минут отец Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова, которая ждет сына , улетели перед родами в ОАЭ. Пара отдыхает в Дубае и наслаждается отличной погодой и пляжным отдыхом. Будущая мама не оставляет поклонников без внимания и регулярно делится своими эмоциями и мыслями. Так, одно из последних фото блогерши, а точнее – подпись к нему, вызвала бурные споры в сети. Даша вынуждена была отреагировать.

На странице в Instagram жена Добрынина показала нежное фото в шелковом фисташковом платье и оставила подпись: "Я и второй по "главности" мужчина моей жизни. Наслаждаться жизнью в моменте и просто быть. p.s. фото без фильтров, фотографирует муж".

Часть подписчиц Даши посчитала неправильной такою формулировку, ведь, по их мнению, она "отодвинула" будущего сыночка на второй план и посчитала самым важным мужчиной в жизни мужа.

Расстроенная будущая мама поспешила внести ясность в вопрос и озвучила свою позицию.

"Мне с моим мужем жить всю жизнь, а наши детки после 18-ти лет начнут думать о своей личной жизни. Поэтому мы будем любить друг друга с Никитой на 0,0001% больше, чем наших детей, чтобы не потерять нашу связь и сохранить отношения на долгие годы", - написала Даша.

Даша вызвала бурю возмущения в сети постом о любви к мужу (фото: instagram.com/kvittkova)

Она заверила, что такая позиция ничуть не перечит безусловной любви к будущим детям.

"Мне искренне жаль тех, кто с болью в сердце пишет мне: "а вдруг вы расстанетесь с Никитой?", потому что, выходя замуж, они думают о том, что скоро этому придет конец. Если следовать вашей логики, можно вообще замуж не выходить, все равно финал вам очевиден", - обратилась к критикам Даша.

Также она заверила, что не призывает "вознести мужа на пьедестал и держаться когтями за него, а на себя полностью забить".

Даша и Никита берегут любовь друг к другу (фото: instagram.com/kvittkova)

"Речь о любви, которую мы хотим пронести сквозь года, не увянув в рутине. А наших деток мы создаем в самой сильной любви", - подытожила жена Никиты.