До мурашек: Тина Кароль растрогала фанатов поппури на "Танцах со звездами"

Певица растрогала фанатов до слез

Танцы со звездами 2020 суперфинал состоялся 29 ноября на телеканале "1+1". Третье место на проекте заняла Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге Санта Димопулос и Юлия Санина боролись за первое место. Оценки судей добавили к количеству голосов от телезрителей. Победу одержала Санта Димопулос и Макс Леонов, именно они удостоились кубка. При этом Санта отдала кубок Юлии, заявив, что Санина заслужила этот кубок, поскольку ранее она никогда не танцевала и добилась потрясающих результатов на танцевальном шоу.

В своих Instagram уже буквально каждая звезда причастная к шоу, высказала свое мнение о такой развязке проекта. А вот ведущая Тина Кароль и вовсе поделилась трогательным поппури на шоу. Певица собрала воедино свои хиты и презентовала номер зрителям шоу.

Тина Кароль (видео: instagram.com/tina_karol/)

Фанаты признались, что композиция звезды и кадры вызвали у них настоящие мурашки. "Это было невероятно. Чувственно. Только Тина так может. Смогла затронуть самую глубокую частичку души", "Это великолепно,Тин. А фраза "Ты мой. Свой" задела все струнки моей души. Я думаю, тут и так все понятно...", "Все так тонко и чувственно, прям до мурашек! Не дышала, пока ты пела! А "ты мой-свой" просто заставило умереть и возрадится вновь. Божественно", - написали поклонники.

Напомним, что победители "Танцев со звездами" названы, но страсти вокруг шоу продолжают кипеть. Так, когда Санта Димопулос выставила в своем микроблоге нарезку из суперфинала проекта, фанаты устроили в комментариях настоящие "разборки". По их мнению, это несправедливо, что голоса разделились, ведь их любимица - лучшая, а пара Санта Димопулос и Макс Леонов - без сомнений, танцевали, как настоящие профи, оставив конкурентов далеко позади.