Мурашки по коже: Квиткова выложила трогательное видео появления на свет их с Добрыниным сына
13 июня Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями - на свет появился их сын Лев. Пара с самого начала показала лицо малыша, а также откровенно делится с поклонниками деталями важной ночи и первых дней их родительства. Молодая мама опубликовала невероятно трогательное видео родов.
Трепетный черно-белый видеоролик Квиткова выложила на своей странице в Instagram.
У пары получился настоящий мини-фильм о том, как же появился на свет их ребенок. В видео запечатлена беременная Даша в воде и под водой - она символично плывет вверх, к свету, после чего появляются кадры из роддома.
Маленького Льва сняли сразу после рождения, а также запечатлели слезы его счастливых родителей и первые минуты вместе. Отметим, что роды были партнерские и Добрынин каждую минуту находился рядом с женой.
"Как на свет появился наш лучший человек. Наш подарок, наша душа и наш мир", - трогательно написала Квиткова.
Всего за час ролик набрал сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети признаются, что вышло очень красиво и трогательно до слез.
- Як же це зворушливо
- Это видео может быть каким то социальным роликом, очень красиво
- Когда Никита всплакнул - я тоже не удержалась, это ооочень трогательно
- Какие у Никиты эмоции!!!
- Круто, я аж заплакала
- Самое трогательное видео, которое я видела, за последнее время
- Это очень трогательно и невероятно красиво
- Як ніжно... Бережіть один одного
- Какое видео! Аж мурашки по коже
- Ваууу…до мурашок
- Аж слезы пошли
- Неймовірне відео
- Что-то нереальное
- Вы прекрасны
- Як це прекрасно
Напомним, ранее Никита Добрынин рассказал о партнерских родах и умилил нежным фото с сыночком.