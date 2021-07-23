Мурашки по коже: Квиткова выложила трогательное видео появления на свет их с Добрыниным сына

13 июня Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями - на свет появился их сын Лев. Пара с самого начала показала лицо малыша, а также откровенно делится с поклонниками деталями важной ночи и первых дней их родительства. Молодая мама опубликовала невероятно трогательное видео родов.

У пары получился настоящий мини-фильм о том, как же появился на свет их ребенок. В видео запечатлена беременная Даша в воде и под водой - она символично плывет вверх, к свету, после чего появляются кадры из роддома.

Маленького Льва сняли сразу после рождения, а также запечатлели слезы его счастливых родителей и первые минуты вместе. Отметим, что роды были партнерские и Добрынин каждую минуту находился рядом с женой.

"Как на свет появился наш лучший человек. Наш подарок, наша душа и наш мир", - трогательно написала Квиткова.

Всего за час ролик набрал сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети признаются, что вышло очень красиво и трогательно до слез.