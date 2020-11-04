Мусор выносит Антуан: Наталья Водянова шокировала фанатов подробностями семейной жизни с миллиардером

Модель сделала откровенный пост

Наталья Водянова поделилась новым фото, на котором примерила безупречный образ total black. Наряд она надела для прогулки, так что он может стать отличным примером при составлении лука на выход.

Наталья Водянова в новом стильном образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Образ составили укороченные брюки клеш, гольф, а также черный жакет-накидка. Дополнили аутфит ботильоны на шпильке, кожаные перчатки, а также сумочка через плечо. Из аксессуаров она подобрала массивную серебряную цепочку с подвеской, а также плотно закрывающую лицо и шею защитную маску. В руках супермодель держала очки, которые периодически носит. "Как одеться выносить мусор во время карантина", - пошутила модель.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Фанаты тут же поддержали тему, спросив, а где же, собственно, мусор. На что Водянова ответила: его несет Антуан. "Посмотреть бы одним глазком, как главный наследник Европы выносит мусор из дома до урны…", "Учитывая, что мусор нужно сортировать на пять ведер, у Антуана в руках, скорее всего, три из пяти пакетов", - не могут остановиться фанаты, которым интересны все детали жизни супермодели с мужем-миллиардером.

Также не обошлось и без комплиментов образу 38-летней модели. Фанаты отметили, что она выглядит как всегда шикарно, а черный – отличный выбор для осени, а к тому же отлично стройнит.

Напомним, ранее модель в компании мужа отправилась на показ, где покорила своей красотой всех.