Муж большая поддержка: жена Павлика растрогала сеть семейным фото
Молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно родила первенца, растрогала сеть нежной семейной фотографией и рассказала, как муж помогает ей в уходе за малышом.
Милым снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram.
На фото Екатерина запечатлена с мужем и сыном Михаилом. Виктор держит на руках сыночка, прижимая его к себе, а Репяхова нежно обнимает их обоих и счастливо улыбается.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик вместе ухаживают за сыночком Михаилом (instagram.com/repyahovakate)
По словам блогерши и концертного директора, за 3 месяца она вполне привыкла к роли мамы, а муж очень ей помогает.
"Скоро три месяца, как мы родители. Полёт нормальный. Мы полностью адаптировались. В нашей семье четко распределены обязанности. Например, Виктор Франкович купает Мишу и заботится о том, чтобы мама Миши не была голодна, ездит за разными покупками, играет с Мишей, когда маме нужен отдых или нужно поработать. Ну а на маме все остальное. На самом деле, муж большая поддержка. Я даже не ожидала, что он будет настолько мне помогать. Хоть по факту у мужа: Миша - 4 ребёнок, но проживает он все впервые. Наш Мишенька каждый день радует нас чем-то новеньким, а мы в ответ заботимся и очень любим его", - поделилась 27-летняя Катя.
Пользователи сети не удержались от растроганных комментариев.
- Примерная красивая добрая семья. Приятно любоваться Вами
- Катюшенька, пусть так будет всегда
- Здоровья Вашей семье и пускай Мишутка только радует Вас
- Таке гарне фото
- Какие красивые люди!
- Дуже миле фото
- Я тільки помітила, які ви схожі
- Та то вже так і є - пізні діти
- Які ви милі та позитивні
- Неймовірні
Напомним, ранее жена Виктора Павлика встревожила заявлением о самочувствии во время отдыха на Прикарпатье.