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Муж крутил у виска: Елена Кравец призналась, почему отселила 15-летнюю дочь

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Среда 22 декабря 2021 09:41
Муж крутил у виска: Елена Кравец призналась, почему отселила 15-летнюю дочь Елена Кравец (фото: instagram.com/ennykravets)
Автор: Марина Настевич

Популярная актриса "Квартала 95" и "Женского квартала" Елена Кравец откровенно рассказала, почему она сама предложила своей старшей дочери Маше жить отдельно от родителей, когда девочке было всего 15 лет.

Как призналась звезда в интервью Маше Ефросининой на ее Youtube-канале, это была вынужденная мера после рождения младших детей-двойняшек в 2016 году.

Некоторое время Елена с мужем и детьми жили в частном доме, но вскоре семье пришлось вернуться в квартиру в Киеве. Именно тогда артистка задумалась о том, чтобы предложить дочери пожить отдельно - ведь у нее даже не было бы собственной комнаты, да и жили они далеко от ее школы.

"Я подумала, что это вопрос логистики – каждое утро час-полтора до школы, вопрос общения с друзьями – она 80% времени проводила с друзьями, и это там, где она училась, там была ее стая. А у нас родились двое гномов, и я же не ей их родила и она не обязана за ними ухаживать. Это были не ее заботы. Она не должна нам помогать", – рассказала Кравец.

При этом муж актрисы Сергей был против такого решения, однако в итоге ей удалось его убедить. Тем более, к выбору жилья для дочки актриса подошла очень ответственно.

"Папа крутил у виска – "Я против". А я ему – "Сейчас все вот так, а будет так". Над ней будут жить наши друзья, под ней живут ее подруги – я знаю их маму. Там все тылы прикрыты, двор охраняемый, подъезд охраняемый. Мы будем заезжать. Я прикрыла со всех сторон", – поделилась Елена.

Муж крутил у виска: Елена Кравец призналась, почему отселила 15-летнюю дочь

Елена Кравец часто проводит время со старшей дочерью Машей (фото: instagram.com/ennykravets)

К тому же, по удачному стечению обстоятельств мама одноклассницы Маши узнала об идеи Кравец и предложила двум девочкам пожить в их квартире, пока они живут в загородном доме.

"Я хочу сказать всем мамам, особенно мамам девочек, которые переживают, что иногда не так чисто, как хотелось, бы в детской. И вообще все в его комнате и в его жизни устроено не так, как бы вам хотелось. Но когда происходит такая метаморфоза жизненная и чадо оказывается один на один с бытом, происходит волшебная искристая вещь", – делится своим опытом Кравец.

В ответ Ефросинина призналась, что после того, как об этом узнала общественность, все дети звезд потребовали у родителей снять им отдельную квартиру, однако никто из ее друзей не решился повторить эксперимент семьи Кравец.

Елена уверена, что такое решение помогло ее дочери стать более самостоятельной и осознанной. К тому же, она хотела оградить дочь от хлопот с двойняшками, чтобы в будущем у нее возникло желание заводить собственных детей.

Сейчас Марии уже 19 лет и она в отличных отношениях с семьей. После окончания школы девушка живет одна.

Ранее мы писали, что дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа.

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