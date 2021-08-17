Муж Кухар признался, что уговорил жену сделать Одессе и показал роскошный светский выход

Александр Стоянов и Екатерина Кухар провели выходные дни в родной Одессе. Пара недавно вернулась с Мальдив и окнулась в водоворот светских событий.

Так, Екатерина и Александр прибыли на Одесский кинофестиваль. Оба были полны эмоций и впечатлений, которыми они щедро поделились с поклонниками в Instagram .

Екатерина блистала на красной дорожке в длинном вечернем небесно-голубом платье с пышной шифоновой юбкой от украинского бренда Malva Florea и корсетным лифом, белоснежных босоножках с тонкими ремешками и оригинальным декором и серебряным клатчем.

Она призналась, что на кинофестивале ее поразило несколько фильмов, которые посоветовала поклонникам к просмотру.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов блистали на красной дорожке ОМКФ (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Я поймала себя на мысли, что Одесса - это город-праздник. Прогуливаясь в платье по улицам города, я не смогла избавиться этого особого ощущения, когда чувствуешь себя настоящей золушкой!" - призналась впечатленная прима-балерина.

Муж Екатерины, Александр Стоянов тоже остался в восторге от посещения Одессы.

"Вечер был потрясающим! Одесса прекрасна! Я был бы рад задержаться на все дни фестиваля, но впереди нас ждет День Независимости и другие яркие события, которые нельзя пропустить!" - написал Александр.

Екатерина и Александр остались в восторге от поездки в Одессу (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

К слову, пара успела побывать не только на открытии кинофестиваля, но и отдохнуть с детьми – 6-летней дочерью Настенькой и 12-летним сыном Тимой. Не обошлось без похода на пляж.

"Наши дети уже неделю отдыхают в Одессе с дедушкой и бабушкой, а мы решили с Катей выходные провести с ними. Сначала побывали на открытии Одесского кинофестиваля, а потом полдня провели на пляже с детьми, посетили все пляжные аттракционы и даже уговорили Катю покататься на водном драконе", - рассказал о веселых забавах с дочкой и сыном Александр.

Екатерина и Александр порезвились с детьми в Одессе (фото: пресс-служба)