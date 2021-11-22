Муж решил: Счастливая Кухар в день рождения дочери заявила о прибавлении в семействе

Екатерина Кухар недавно поставила на уши поклонников проекта "Танцы со звездами" и всю сеть – в одном из прямых эфиров прима-балерина заявила, что находиться в ожидании и "интересном положении" (при надії – из цитаты на украинском языке), поэтому может себе позволить проявлять эмоции. Позже оказалось, что ее заявление касалось лишь ожидания интересных выступлений и достижений участников, но заставила зрителей думать и гадать над ее словами всю неделю.

Теперь же можно смело заявит о том, что семья Кухар и Александра Стоянова действительно пополнилась – о новом члене семьи Екатерина заявила в Instagram .

Екатерина завела щенка популярной среди звезд породы мальтипу. Такие песики есть у Потапа и Насти Каменских, Лилии Ребрик, Дмитрия Монатика и других. Она показала несколько милых фото с пушистым комочком в руках и именинницей – доченькой Настей.

Екатерина Кухар с дочкой-именинницей показали нового члена семьи (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Обычно, любое мое утро начинается с кофе… Но что-то пошло не так….На семилетие дочки мой муж решил сделать "МНЕ" подарок и пополнил нашу семью третьим ребенком! Моя маленькая взрослая девочка, пари по этой жизни свободно и легко и пусть каждая твоя мечта сбывается (как сегодня)", - подписала трогательный кадр с именинницей и ее пушистым подарком прима-балерина.

В комментариях Екатерина призналась, что "уже ощутила радость и первую уборку тоже" после появления в доме хвостатого члена семьи.

С именинницей и появлением домашнего любимчика судью "Танцев со звездами" поздравил ее коллега Максим Чмерковский, певица и экс-участница этого сезона проекта Лида Ли, бизнес-леди Елизавеа Юрушева, жена ведущего Григория Решетника – журналистка Кристина Решетник, ведущая, журналистка и общественный деятель Полина Неня и другие.