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Яна Клочкова сделала важное заявление: необходимо бороться

Новина українською → Четверг 01 октября 2020 15:10
Яна Клочкова сделала важное заявление: необходимо бороться Яна Клочкова (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

"Золотая рыбка" Яна Клочкова поделилась быстрым рецептом успеха

Бывают такие периоды, когда совсем ничего не хочется делать. Тогда с каждым днем нас все больше и больше окутывает лень. Пожалуй, всем знакомо такое состояние. Кстати, оно негативно сказывается не только на вас, но и на окружающих.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова рекомендует избавляться от лени с помощью мотивации. За кулисами шоу "Хто зверху?" на Новом канале девушка поделилась своими секретами успеха.

"У каждого человека есть свой жизненный путь. Он наполнен всяческими успехами и достижениями, поражениями и мелкими неудачами, счастьем и горечью. Считаю, что человеку необходимо бороться за собственное место под солнцем, преодолевая все преграды на пути", - сказала спортсменка.

У Яны был не легкий путь к многочисленным победам. Она как никто знает вкус успеха и поражения. Поэтому прислушаться к ее советам нужно каждому из нас.

"Чтобы достичь желаемых целей и высот, необходимо получить бесчисленное количество побед. Но начать надо с себя!" - заявила девушка.

Яна Клочкова сделала важное заявление: необходимо бороться

Яна Клочкова на шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее Яна Клочкова рассказала об ограблении своей квартиры в Киеве и отметила, что воров не остановило даже то, что в комплексе есть консьерж и охрана.

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