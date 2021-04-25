ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Начала менять себя и образ жизни: Ксения Мишина сделала резкое заявление

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 10:57
Начала менять себя и образ жизни: Ксения Мишина сделала резкое заявление Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Lite

Ксения Мишина и Александр Эллерт хранят молчание и подогревают слухи о проблемах в отношениях. Пара перестала выкладывать совместные посты и записывать видео, но это объяснимо, ведь Ксения сейчас задействована на съемках в Хорватии. Но актриса удалила со страницы фотоблога все кадры с любимым, что насторожило поклонников пара и проекта "Холостячка". А загадочные посты Ксении заставляют их еще больше теряться в догадках.

Так, в Instagram она опубликовала очередное послание – на этот раз Ксения резко обратилась к пользователям Сети.

"Я всегда стараюсь держать свое пространство в чистоте, по крайней мере я к этому стремлюсь. Слишком много лет я этого не осознавала, но дошла до Пункта, когда фундаментально начала менять и себя, и свой образ жизни. Поэтому я хочу создавать вокруг себя красоту и любовь. И пишу я это для того, чтобы предупредить людей низкого психологического развития, о том, что я не позволю здесь в моем пространстве разводить срачи, драки, оскорбления и душевную нищету!" - обратилась она к своим фолловерам.

Разозленная актриса заявила, что при отсутствии уважения к ней и ее личному пространству будет блокировать тех, кто не станет придерживатся правил, царящих на ее странице.

Начала менять себя и образ жизни: Ксения Мишина сделала резкое заявление

Ксения резко обратилась к фолловерам (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Но неугомонные юзеры продолжили интересоваться, как обстоят дела Ксении на любовном фронте и не разошлась ли она с Александром Эллертом. В мысли о том, что пара разбежалась их укрепил и более ранний пост Мишиной.

Так, Ксения решила порассуждать на философскую тему о душе и теле, о временном и вечном.

"Все страдания, переживания и проблемы принадлежат только вашему телу и той игре, в которую оно играет... И когда Вы принимаете факт того, что ваша Душа и тело отделимы и существуют в совершенно разных течениях, Вы совершенно по-иному чувствуете и управляете собой и, соответственно, своей жизнью!" - написала актриса.

Начала менять себя и образ жизни: Ксения Мишина сделала резкое заявление

Ксения любит затрагивать вечные философские темы (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Поклонники присчитали, что своеобразным "ответом" любимой стал пост Александра, где он порассужал над вопросом, есть ли у Бога жена. Юзеры увидели в посте автора "Квартал 95" отсылку к разногласиям в отношениях с актрисой.

Напомним, что ранее Ксения Мишина заговорила о переменах во имя любви.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ксения Мишина Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Магнитные бури будут сильными: штормить будет неделю подряд
Магнитные бури будут сильными: штормить будет неделю подряд