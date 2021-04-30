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На что-то надеется? Канье Уэст носит обручальное кольцо, несмотря на развод

Новина українською → США, Пятница 30 апреля 2021 20:17
На что-то надеется? Канье Уэст носит обручальное кольцо, несмотря на развод Ким Кардашьян с экс-мужем (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Ким Кардашьян и Канье Уэст сейчас находятся в процессе развода. Бывшим супругам удалось уладить все вопросы мирным путем. Ким Кардашьян после этого быстро вернулась к привычной жизни. А Канье, который сначала запретил бывшей жене с собой общаться, похоже, переживает развод не так и легко.

Рэпер, как ни странно, отказывается снимать обручальное кольцо.

Не так давно американский исполнитель "засветил" обручальное кольцо, когда пришел в гости к своему другу DJ Khaled. Мужчины сделали общее фото, которое и выдало экс-супруга Ким Карадашьян.

Как известно, разрыв с Ким Канье переживал очень тяжело. Рэпер признавал, что она была идеальной женой. Справиться с тяжелым периоом он намеревался с помощью работы. Но, по слухам, она это не сильно помогло.

На что-то надеется? Канье Уэст носит обручальное кольцо, несмотря на разводКанье с другом (фото: instagram.com/stories/djkhaled)

"…Это было очень тяжело, хотя он знал, что это случится. Он становился отрешенным и равнодушным, когда погружался во все, что происходит", - рассказал миру инсадер.

В то же время Ким, по слухам, расставание с супругом переносит довольно легко. Звезда сосредоточилась на карьере, воспитании четверых детей, а также свиданиях. Говорят, знаменитость уже даже нашла себе замену. Ким приписывают роман с 52-летним репортером CNN Ваном Джонсом.

Ранее Ким засыпала сеть фото в откровенных купальниках и роскошных пляжных нарядах.

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