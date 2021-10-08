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Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Новина українською →
Турция, Пятница 08 октября 2021 12:50
Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Виктор Павлик вместе с супругой Екатериной Репяховой и трехмесячным сыном Мишей отправились в Турцию. Это путешествие стало первой "вылазкой" супругов за границу с малышом. Правда, курортный дебют Миши прошел совсем не гладко – малыш капризничал и много плакал, практически не спал, а Екатерине было очень тяжело успокоить сыночка, и она сама находилась на грани срыва.

Позже в Instagram Stories жена Павлика сообщила и о своем недомогании, но решила не вдаваться в детали.

"Я плохо себя чувствую. Возможно, когда-то расскажу, что со мной сейчас происходит. Надеюсь, я справлюсь и все будет хорошо", - постаралась не утратить оптимизм Репяхова.

Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Уже утром следующего дня жена артиста демонстрировала отличное настроение и показывала пробуждение улыбчивого сыночка. Вместе с мужем она отправилась завтракать, а затем расположилась у бассейна и сняла на камеру, как Виктор учит сына плавать.

Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Певец крепко держит малыша и бережно опускает его в воду. "Пока он в шоке", – прокомментировала первый заплыв Миши его мама по ту сторону объектива камеры.

Также Екатерина опубликовала фото с сыночком, которое вызвало умиление у ее подписчиков. Она делает селфи и позирует с Мишей на руках. За спиной у молодой мамы настоящие райские пейзажи – море, пальмы и пустынный пляж с чистым песком.

"На утренней прогулке с сыночком. А еще радуюсь своим заветным 100 к. Дальше – больше", - рассказала об очередном достижении в соцсети Репяхова.

Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Екатерина Репяхова с сыночком наслаждается отдыхом в Турции (фото: instagram.com/repyahovakate)

К слову, музыкант и его супруга завели для сына отдельный аккаунт в Instagram. На одном из первых фото Миша позирует на руках у папы в холле отеля.

"Я первый раз летел на самолете, и у меня было очень много впечатлений. А потом мы приехали в незнакомое место. Так много всего нового, я даже не успеваю все рассматривать. Как хорошо, что моя мамочка и папа вовремя поняли, что мне спокойнее у них на ручках. Скоро я привыкну и буду чаще лежать в колясочке сам. Но когда я на ручках, я очень счастлив и мне все нравится вокруг", - "рассказал" о своих первых впечатлениях малыш.

Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Надеюсь, я справлюсь: жена Павлика заявила о недомогании и показала, почему ее сын в шоке

Маленький Миша впервые выехал за границу с родителями (фото: instagram.com/mish.apavlik)

К слову, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик в конце сентября впервые показали лицо сыночка в сети. Мама малыша заявила, что почувствовала – пришло время явить мальчика общественности, ведь в суеверия она совсем не верит.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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