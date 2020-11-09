Надежда Мейхер на "Танцах со звездами 2020" впервые показала дочерей

Артистка впервые показала дочерей

Надежда Мейхер продолжает принимать участие в танцевальном проекте "Танцы со звездами 2020", и в одиннадцатом прямом эфире она вышла на паркет вместе с двумя дочерями Анной и Марией.

Вместе со своими девочками бывшая участница "ВИА Гры" танцевала фольк. У певицы есть еще 18-летний сын Игорь, но в зале его не было, он смотрел шоу по телевизору.

Мейхер рассказала о том, что ее дети всегда вдохновляют и поддерживают, чтобы она вернулась на большую сцену. Она также призналась, что до рождения детей была карьеристкой и хотела посвятить себя только сцене.

"Я не собиралась не замуж, не семью создавать. Я, конечно, не ждала, что в моей семье может быть трое деток", - заявила артистка.

Она также отметила, что сейчас стала домохозяйкой. Мейхер рассказала, что умеет готовить. При этом она не приверженец того, чтобы показывать своих детей.

Надежда Мейхер с дочерями (видео: YouTube)

"Но мои девочки сказали мне: "мама, это мечта жизни танцевать с тобой на Танцах со звездами", - призналась Надежда, добавив, что, как бы ей не хотелось этого, она сделала исключение только для проекта.

Напомним, Надежда Мейхер пояснила провальную поддержку на "Танцах со звездами 2020".

Ранее Мейхер пожаловалась, что ее грудь сильно уменьшилась, и виной тому "Танцы со звездами 2020". Кроме того, артистка встала на весы, которые показали, что она сбросила шесть килограммов (с 62 до 56).