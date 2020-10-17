Надя Дорофеева и Позитив проговорились об интимном: мы делимся абсолютно всем

Артисты сделали пикантное признание

Надя Дорофеева и Алексей Завгодний "Позитив" из группе "Время и Стекло" уже давно признались, что некогда были влюблены и даже какое-то время ходили на свидания, но это было еще до создания коллектива. Сейчас каждый из них счастлив в браке, но поклонники настойчиво продолжают приписывать артистам роман. Надя и Леша все активно отрицают, но признаются, что они очень близки.

В интервью программе "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" артисты ответили на провокационный вопрос, обсуждают ли они между собой вопросы секса.

"Мы вообще любим поговорить на эту тему. Мы даже на заправке купили книгу и читали своему балету. Они помладше нас. И мы рассказывали, как женщине приятно, например. И мальчики удивились", - с улыбкой вспомнила певица. "Мы давали лекцию от старших", - уточнил Позитив.

Надя Дорофееваи Позитив хоть и не пара, но очень близки (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мы друг с другом делимся всем, абсолютно всем", - позже добавила певица.

Позитив же признался, что засматривался на пятую точку своей коллеги. Также артисты уточнили, что для них является нормой хранить личные секреты друг друга.

В начала карьеры Надя и Леша всячески намекали, что их связывают романтические отношения. Артисты пояснили, почему скрывали, что они не пара.

"У нас не было никогда это в контракте. Но где-то когда-то мы могли это делать – мы скрывали отношения", - признался Алексей.

"Мы принимали это близко к сердцу – у каждого из нас были отношения. И мы злились очень сильно. Но тогда было какое-то дурацкое правило шоу-бизнеса, что так надо делать. Но мы переломили это правило", - отметила Надя.

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