Надя Дорофеева в соблазнительном корсете подчеркнула волнительные изгибы: просто бомбическая

Надя Дорофеева умеет радоваться от души каждому неповторимому моменту жизни. Она наслаждается снежной морозной настоящей зимой и заряжает позитивом своих многочисленных поклонников. Певица активно ведет свои соцсети и делится личными кадрами с армией фанов. На новом снимке Надя красуется в соблазнительном и удобном аутфите.

В кадре – соблазнительная и умиротворенная Надя в "голом" корсете и трендовых широких джинсах. Ее волосы заплетены в аккуратную прическу, она обошлась легким макияжем. Певица расположилась на полу, скрестив ноги, и прикрыв глаза.

"Мой любимый мейк - идеальный матовый тон и сияющий взгляд", - рассекретила простой секрет своего цветущего внешнего вида Надя.

Надя поделилась атмосферным домашним фото (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от стильного и соблазнительного образа певицы. Они сразу же оценили пикантный корсет артистки и стали живо интересоваться брендом.